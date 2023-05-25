Проблемы вновь возникли на частной блочно-модульной котельной, которой "КазТрансГаз Аймак" отключил подачу газа из-за долгов.

Фото из архива "НГ"

- Отключили горяую воду 10 дней назад на опрессовку, обещали 25 мая подключить обратно, - рассказал "НГ" председатель ОСИ "Береке, 59" Гажам Жалешович. - Мастер котельной сообщил, что сегодня они проработали 9 минут и газ отключили без предупреждения. Так же нельзя поступать. Большинство людей оплатили счета, почему мы опять страдаем. В котельной не знают, когда нам вернут горячую воду.

Первое отключение из-за долгов котельной произошло 28 апреля. Спустя сутки после вмешательства акимата "КазТрансГаз Аймак" пошел на уступки и возобновил подачу газа в котельную. Директор котельной Павел ЛИМ объяснял на встрече с жителями Береке 2 мая, что проблемы вызваны текущим долгом населения. Люди платят по договору до 25 числа, а "КазТрансГаз Аймак" должен получать оплату до 15 числа следующего месяца.

- Как вы помните с последней встречи, задолженность была по состоянию на апрель - 33 млн тенге, 25 млн мы оплатили, - прокомментировал ситуацию сегодня, 25 мая, Павел Лим. - Мы попросили у "КазТрансГаз Аймак" отсрочку по графику выплат на несколько месяцев, в чем нам отказали. Согласно акта от газоснабжающей компании, с 23 мая нам снова закрыли задвижку. 2 июня будет суд по задолженности. Позиция у "КазТрансГаз Аймак" принципиальная, не смотря на то, что котельная это социальный объект. Сегодня ситуация такова: текущая задолженность наседения составляет 14,6 млн тенге. Задолженность перед "КазТрансГаз Аймак" составляет 15,6 млн тенге. Отмечу, что кроме газовой компании у нас есть и другие обязательства - налоги, электричество, зарплаты сотрудников. Мы не можем все деньги отдавать только в "КазТрансГаз Аймак"!

По словам Лима, котельная усилила работу с должниками и подготовили 16 исполнительных надписей к злостным неплатильщикам, которые ближайшее время передадим судебному исполнителю на взыскание. При этом Лим уже говорил, что должников немного - примерно 5% владельцев квартир.

Советник акима Костаная Олжас ДУЙСЕКОВ сообщил "НГ", что городские власти "не раз просили АО "КазТрансГаз Аймак" пойти на встречу и подать газ для обеспечения жильцов горячей водой, что они и делали".

- На данный момент со стороны ИП «Лим П.» принимаются меры по погашению имеющейся задолженности перед поставщиком газа, - рассказал Дуйсеков. - Акимат города также предпринимает все возможные меры по решению данного вопроса в рамках своих полномочий.