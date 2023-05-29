19 мая владельцы садовых домиков в СО Текстильщик 1 и 2 инициировали встречу с представителями акимата. Просили не сносить в будущем их дома, рассмотреть эту территорию под строительство малоэтажной застройки либо вовсе перевести территорию садовых участков в жилой массив.

Дачники пригласили акима города, но вместо него явился его заместитель Руслан КАТПАЕВ, была и руководитель городского отдела архитектуры и градостроительства Гулсара КУРМАНГАЛИЕВА.

Поводом к разговору стала невозможность узаконить земельные участки и имеющиеся на них хозобъекты. Госорганы мотивируют отказ перспективной реализацией генерального плана Костаная, запланированной на 2035 год, если еще раньше, конечно, не поступят предложения от потенциальных застройщиков. Это то и беспокоит жителей этой части города.

Дело в том, что земельный участок садовых товариществ «Текстильщик 1» и «Текстильщик 2» по генеральному плану предусмотрен как градостроительный резерв (селитебная территория), в карте зонирования отмечен как «Ж», что предусматривает как малоэтажную, так и многоэтажную застройки со всем набором хозяйственно-социальных объектов.

Мы здесь живем

Характер встречи задали жители, которые не стеснялись своих эмоции, ведь на кону - их дома:

- Требуем оставить нас в покое, не трогайте нас своим генпланом. Мы здесь живем, у государства ничего не просим. Мы сами купили, сами построили...

- Здесь люди строят не от хорошей жизни, рождаются дети...

- Все находятся в подвешенном состоянии: люди не знают, чего ждать от государства, акимата...

- Мы висим в подвешенном состоянии? Куда нам деваться завтра?

- У них был проект 2050 года? Сейчас изменился 2035. Нам письменно ответ никто не дает, когда нам собирать чемоданы и куда идти...

Нужно смотреть индивидуально

В отличие от жителей, пришедшие на встречу чиновники были достаточно хладнокровны. По их мнению, настоящие тревоги и беспокойства преждевременны. До 2035 года, не исключено, что многое изменится.

- Генеральный план может и измениться, - заметил заместитель акима Костаная Руслан Катпаев. - В планировании есть такое понятие, как увеличение количества жителей.

Что же касается текущих вопросов, а они в основном были о процедуре узаконивания земельных участков, то замакима уточнил, что все нужно рассматривать индивидуально.

- По каждому отдельному случаю нужно разбираться отдельно, - сказал Катпаев.

Если де-юре строение принадлежит другому физическому лицу, и у фактического собственника отсутствуют зарегистрированные документы, например, «купли-продажи» либо расписки, то этот субъект зарегистрировать в госоргане не смогут.

- По истечению срока давности могут выявиться собственники — наследники, тогда наши действия будут не правомерными, и это будет грубое нарушение, - продолжил он. - Земельные участки по сути приватизации не подлежат, возможно только выделения для ведения садового хозяйства.

Кроме этого, в ходе инвентаризации, которая завершилась здесь в декабре 2022 года, были выявлены земельные участки, где зарегистрирован собственник, но земля не используется по назначению. В таком случае участок подается на «бесхоз». Если в течение года не объявляется хозяин, то в судебном порядке участок уходит в доход государства. Физическое лицо вправе попросить у государства выделить его, но только на временное пользование, в селитебной зоне говорить о дальнесрочных перспективах бессмысленно. Опись выявила факты «наложения» участков, также у многих построек нет собственников, при том, что ранее государство провело две кампании по легализации имущества.

- Мы правомерные правообладатели. Не можем узаконить участок, есть зарегистрированный домик, - заявил мужчина.

- Подавайте на земельную комиссию, мы вам выдадим, - уверенно сказал Катпаев. - Но, если отказали, значит в процедуре (оформления - "НГ") были нарушения.

По словам чиновник, если есть узаконенный домик, прилегающий к нему земельный участок госорган оформляет на собственника. В Костанае подобная практика имеется, она прописана земельной комиссией.

- Земельная комиссия функционирует до 1 июля, - поторопил дачников заместитель акима Костаная.

Перевести в жилой массив

По словам дачников, из 1 400 садовых участков на 300 проживают постоянно.

- Мы уже давно должны быть дачным поселком. Провести нормальное электричество, да, как минимум, центральную дорогу, - перестроил траекторию разговора один из дачников. - Что нужно сделать для того, чтобы перевести садовое общество в поселок? Или в ИЖС: Какой есть для этого механизм?

- Законодательно проработаем, - пообещал Руслан Катпаев. - Возьмем у вас официальное обращение и в рамках отведенного законодательством срока ответим вам.

Далее замакима уточнил, что изменить назначение этой территорию под ИЖС возможно только после утверждения проекта детальной планировки, но его разработка не планируется в ближайшее время.

- Если проектом будет предусмотрено строительство 1- и 2-этажных домов, мы утвердим, если возможно перевести, – продолжил Катпаев. – Но при разработке ПДП есть много требований – размещение объектов образования, здравоохранения и прочих. Здесь нужна целесообразность. Если мы переведем вас в ИЖС, тогда нужно будет строить здесь школы.

- У нас есть бесхозные участки, - предложили женщина.

- Мы хотим подать заявку на перевод нас в ИЖС, - поддержали дачники.

- Когда вы переведете в ИЖС, вы сохраняете инфраструктуру тех дач, как есть. Те же территории, что бесхозны, вы их используете для строительства других объектов, - предложил мужчина.

- Мы не можем сказать сейчас определенно, это нужно изучать. Это не просто. Сказать, давайте сейчас здесь будет поселок, так нельзя, - ответил на запросы дачников Руслан Катпаев. - Например, есть понятия минимальных требований по подведению инженерной инфраструктуры...

Так и завершили диалог с рядом открытых вопросов, дачники попросили повторить встречу, но уже в помещении и с микрофоном...

Привести порядок документы

Возможно ли решить сложившейся конфликт и как это сделать в условиях перспективы развития города, с этими вопросами «НГ» направилась в отдел архитектуры и градостроительства.

- Почему отказываете в оформлении? - спросила корреспондент.

- Каждый садовый участок рассматриваем индивидуально, - отметила руководитель отдела Гулсара Курмангалиева. - По кадастровому номеру смотрим расположение участка, затем на нашей дежурной карте изучаем, в какой функциональной зоне он размещен.

Почему они говорят, что отказали. Возможно участок расположен в пределах красной линии, проектируемой дороги, естественно, мы не можем согласовать. Потому что завтра будут проектировать дорогу и нам скажут, куда вы, исполнительный орган, смотрели, зная, что участок попадет под изъятие.

- Город развивается высокими темпами, тем более с планами строительства акима области. Поэтому тревога жителей справедлива. Как им планировать свою жизнь дальше?

- У нас город областного значения, его территория ограничена. Всего 28 000 га. Как мы будем развиваться? У нас много граждан, кто нуждаются в жилье. Да, у нас строится очень много бюджетного и коммерческого жилья. Мы не можем запретить реализовать им свои права на земельных участках, принадлежащих им на праве частой собственности. Если оно соответствует строительным документам, нашему генплану по функциональному зонированию, как мы можем нарушить?

- А где здесь права рядовых граждан?

- Их права тоже будут учтены, никто не будет их ущемлять. Мы будем информировать, проводить общественные обсуждения..

- Общественные слушания ни к чему не приводят, подобные уже проходили этой весной. Жители хотят знать, когда планируется разработка ПДП?

- У нас нет даже в планах. Пока есть другие территории, другие планы. Расчетный год по этой территории - 2035. Когда бюджетные деньги будут выделены, либо когда физическое или юридическое лицо изъявит желание разработать ПДП...

- Тогда почему сегодня возник этот вопрос?

- В связи с тем, что многие из них не могут узаконить свои постройки, чаще всего потому, что находится собственник. В свое время не оформили, были две легализации. В любом случае, пусть узаконивают. Даже если есть расписка, в судебном порядке можно будет узаконить постройку. Потом это несет за собой право на земельный участок, согласно статье 52 Земельного кодекса.

Гульсара Габбасовна посоветовала жителям привести в порядок документы как можно скорее.

Фото Сауле КУАНБЕК