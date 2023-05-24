Напомним, 35 человек эвакуировали из 10 домов по ул. Шипина из-за горящего камыша вдоль реки Тобол в Костанае. Но после пожарные разрешили им вернутся в свои дома, сообщили в пресс-службе ДЧС.

Напомним, сообщение о пожаре возле "Корейского моста" поступило в 13:25. Здесь загорелись камыши и трава. Площадь пожара по последним данным составляет 2 Га.



- Определен повышенный уровень вызова №3. Принятыми мерами распространение огня на жилой сектор и дворовые надстройки удалось избежать, соответственно угрозы жилым домам нет, - сообщили в ДЧС. - В данный момент работают 9 единиц и 35 человек личного состава ДЧС Костанайской области, ДПФ «Костанай СУ» (1 ед. тех., 1 работник), НГПС АО «КТЖ» (1 ед. техники, 3 работника) ЦМК (1.ед. техники, 3 чел.).