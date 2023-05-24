Пожар начался сегодня днем, 24 мая. Фото и видео черного дыма, снятые в разных частях города, в редакцию "НГ" начали присылать местные жители. Как сообщили в пресс-службе ДЧС, возле "Корейского моста" горит камыш и трава.

Сообщение о пожаре в пожарную часть поступило в 13:25. К 15:00, как сообщили в пресс-службе, эвакуировали 35 человек.



- Предварительная площадь пожара 1,5 Га. На месте работают 9 единиц техники и 32 человека личного состава, - отметили в пресс-службе.