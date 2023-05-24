35 человек эвакуировали из-за пожара возле берега реки в Костанае
24 мая 2023, 15:18 | Происшествия
Пожар начался сегодня днем, 24 мая. Фото и видео черного дыма, снятые в разных частях города, в редакцию "НГ" начали присылать местные жители. Как сообщили в пресс-службе ДЧС, возле "Корейского моста" горит камыш и трава.
Сообщение о пожаре в пожарную часть поступило в 13:25. К 15:00, как сообщили в пресс-службе, эвакуировали 35 человек.
- Предварительная площадь пожара 1,5 Га. На месте работают 9 единиц техники и 32 человека личного состава, - отметили в пресс-службе.
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