Камыш и трава вновь горят в Костанае
24 мая 2023, 14:37 | Происшествия
Сообщения о пожаре в районе Корейского моста начали поступать в редакцию "НГ" около часа назад. Клубы черного дыма видны в разных частях города. Как сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области, сообщение о пожаре по адресу ул. Мичурина, 2 к ним поступило в 13:25.
- Произошло возгорание травы и камыша. Была угроза распространения огня на частный сектор, - сообщили в пресс-службе. - В данный момент работают 8 единиц техники и 27 человек личного состава.
Напомним, 9 мая 2022 года в результате такого же пожара, начавшегося на берегу Тобола, сгорело 11 домов. Еще два были частично повреждены.
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