Сегодня, 22 мая, там прошло аппаратное совещание. Затронули вопрос и о том, что многие горожане против того, чтобы скульптуру бегемота, которая много лет стояла в одном из фонтанов, просто выбросили.

Фото из архива "НГ"

- Раз население поднимает вопрос, надо сохранить, - сказал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - Только место ему найти там же, в сквере. И, может, как-то обновить.

Фонтан, в котором стояла эта скульптура, переделывают в пешеходный.

А большой фонтан в Центральном сквере, который когда-то появился на месте любимого многими водоема с лебедями, тоже подвергается кардинальной реконструкции. Руководитель отдела ЖКХ Данияр САБИТОВ сообщил, что он будет цветомузыкальным. То есть с подсветкой водяных струй, которая будет менять колористику в зависимости от включаемой музыки. Если память нас не подводит, тот фонтан, что действовал до этого года, тоже затевался с подсветкой струй.

Фото Галины КАТКОВОЙ

В сквере также меняют брусчатку, будут устанавливать новые скамьи.

- Узор для выкладывания плитки сейчас подбираем. Что касается скамеек, то таких в Костанае еще не было, - отметил Сабитов. - Все работы в этой парковой зоне планируем завершить к 1 июля.

И глава отдела ЖКХ, и аким города комментировали ход благоустройства, стоя на обновленной аллее у памятника Пушкину. Власти рассчитывают, что использованная там брусчатка от местного производителя, завода ТОО «Костанай МБИ», будет долговечной.

- Лишь бы кладка не прогнулась, - добавила корреспондент «НГ».

Представитель компании-подрядчика заверила стоявших тут же заказчиков из акимата, что гарантирует качество.

Местная разноформатная плитка появится и на аллеях Центрального сквера.