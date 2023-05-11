В центре Костаная активно продолжается благоустройство. За праздничные дни подрядчики практически полностью сменили брусчатку в сквере по ул. Пушкина, вывезли розовые лавочки и убрали один фонтан в Центральном сквере.

На аллее возле городского акимата уже уложена новая брусчатка

Еще до праздников «НГ» направила запрос акиму Костаная Марату ЖУНДУБАЕВУ, чтобы выяснить, какие именно работы идут в центре города и сколько средств на них выделили из бюджета.

- Ремонтные работы в сквере по ул. Байтурсынова в рамках улиц Тауелсиздик-Пушкина производится в рамках благоустройства, - сообщил 10 мая Жундубаев в ответе на запрос. - В ходе ремонтных работ меняются урны, скамейки, брусчатка, а также ведется реставрация фонтанов и основания памятника Лаврентию Тарану. У фонтанов планируется заменить гранит чаш, конструкцию форсунок и подсветки.

Аким Костаная уточнил, что брусчатку в сквере напротив городского акимата не меняли более 15 лет. Сейчас там появилась новая плитка четырех цветов: бежевого, белого, серого и черного. На замену брусчатки планируется потратить около 40 млн тенге.

- Брусчатку заменят и в Центральном сквере в границах улиц Байтурсынова-Алтынсарина, - отметил Марат Жундубаев. - И обновят 6 фонтанов, в том числе в Центральном сквере и по ул. Байтурсынова.

Вместо фонтана с бегемотиком появится пешеходный фонант

Какие конкретно фонтаны обновят и сколько денег потратят на их ремонт, в акимате Костаная не уточнили. Как ранее сообщала «НГ», полностью поменяют фонтан «Бегемотик» возле беседки в Центральном сквере, в котором располагалась скульптура бегемота из ракушечника. Сейчас этого фонтана уже нет, а скульптура стоит в стороне.

10 мая из Центрального сквера начали вывозить старые розовые лавочки, установленные более 20 лет назад. Корреспонденты «НГ» сделали видео, как лавочки сгребает трактор и грузит в самосвал. После чего жители города начали интересоваться, куда денут эти скамейки и нельзя ли их поставить во дворы и в те места, где их нет?

- Старые лавочки выбрасывать не будем, - сообщил «НГ» руководитель отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата Костаная Данияр САБИТОВ. - Их отремонтируем, раздадим подрядчикам и установим в аллейки и в те места, где они нужны.

11 мая на алеее возле горакимата меняли бордюры

«НГ» также спросила, какие бордюры заменят в Костанае. По словам акима города, гранитные бордюры в количестве 15 штук были только возле памятника Лаврентию Тарана, их установят в других местах.

- На пр. Абая в границах ул. Тауелсиздик - путепровод в 2017 году устанавливали бетонный бордюр красного цвета, гранитный бордюр не устанавливали, - сообщил Жундубаев. - В текущем году начаты работы по среднему ремонту дороги с установкой нового бетонного бордюра в связи с выдержкой межремонтного срока эксплуатации.

В отделе ЖКХ «НГ» сегодня уточнили, что благоустройство Центрального сквера также проходит в рамках подготовки к форуму приграничного сотрудничества. В связи с чем в сквере установят 100 новых лавочек и 100 новых урн из мраморной крошки светлых цветов. В сквере также поменяют брусчатку, поребрик и бордюр. Общая стоимость работ по благоустройству в Центральном сквере - 180 млн тенге.

По подсчетам «НГ», на подготовку к форуму бюджет Костаная уже потратили, как мимнимум, 900 млн тенге: 595 млн на озеленение соснами, пирамидальными тополями и кизильником из Башкирии, около 40 млн - на замену брусчатки в сквере по ул. Пушкина, 180 млн - на работы в Центральном сквере, около 50 млн тенге на замену только одного фонтана "Бегемотик".