Шесть фонтанов, расположенных в сквере перед городским акиматом, на ул. Байтурсынова и в Центральном сквере, обновят в рамках благоустройства Костаная.

- У большинства фонтанов просто обновим чаши, а фонтан с бегемотиком в Центральном сквере вообще уберем, - сообщил сегодня на брифинге руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Данияр САБИТОВ. - Вместо него будет пешеходный фонтан. Люди смогут идти, наступать и будет литься вода.

Стоимость нового фонтана - около 50 млн тенге, эскиз уже готов, скоро его начнут монтировать.