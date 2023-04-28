"Пешеходный вместо бегемотика" - Шесть фонтанов обновят в Костанае
28 апреля 2023, 16:49 | ЖКХ
Шесть фонтанов, расположенных в сквере перед городским акиматом, на ул. Байтурсынова и в Центральном сквере, обновят в рамках благоустройства Костаная.
- У большинства фонтанов просто обновим чаши, а фонтан с бегемотиком в Центральном сквере вообще уберем, - сообщил сегодня на брифинге руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Данияр САБИТОВ. - Вместо него будет пешеходный фонтан. Люди смогут идти, наступать и будет литься вода.
Стоимость нового фонтана - около 50 млн тенге, эскиз уже готов, скоро его начнут монтировать.
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