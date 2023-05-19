В суде № 2 Костаная проходят прения по делу руководителя отдела управления соцзащиты Маидашаш ЖУМАГАЛИ, ее дочери Камилы БИМЕНДИНОЙ и директора Пешковского центра оказания специальных услуг Дамиры АБЕЛЬДИНОВОЙ.

Они обвиняются в том, что незаконно вывезли в Астану в частный интернат Бимединой недееспособную М. из Пешковского интерната. В Астане ее использовали для самой грязной работы.

Все трое вину не признают.

Жумагали обвиняют по ст.126, 128 УК РК - незаконное лишение свободы, торговля людьми. В 2021 году она попросила Абельдинову подобрать крепкую женщину из числа пациентов. Та выбрала недееспособную М., у которой не было родственников. М. незаконно вывезли в Астану, где в частном пансионате заставляли менять памперсы, мыть и брить стариков. Когда М. сбежала, к поискам подключили полицию и незаконное пребывание недееспособной в столице вышло на свет.

Жумагали обвиняется также в превышении должностных полномочий (ст. 362 УК РК), так как заставила директора Лисаковского интерната Курмангазы Мамбета отдать памперсы, предназначенные для пациентов. В связи с чем в конце процесса гособвинитель Еркебулан Айтбаев ужесточил обвинение для Жумагали, вменив ей неоднократность совершенных действий. Ранее сообщалось, что ей может грозить максимальный срок, который по самой строгой статье равняется 9 годам лишения свободы.

Прения по делу дважды откладывали, так как Жумагали госпитализировали с инсультом в городскую больницу

- Аморальность заключается в том, что эти люди должны были защищать права недееспособных, а на деле относились к ней по-скотски, - заявил в прениях гособвинитель Еркебулан АЙТБАЕВ. - Прошу назначить Жумагали 12 лет, Абельдиновой - 9 лет, Бимендиной - 9 лет лишения свободы в колонии средней безопасности (общий режим). Взять под стражу в зале суда.

Сейчас все подсудимые находятся под домашним арестом.

В прениях начали выступать адвокаты.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ