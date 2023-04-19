В суде № 2 Костаная продолжили слушания по делу о незаконном использовании труда недееспособной из Пешковского интерната. Обвиняются трое: руководитель отдела управления координации занятости Костанайской области Маидашаш ЖУМАГАЛИ, ее дочь, директор частного пансионата "Забота" в Астане Камила БИМЕНДИНА и директор Пешковского центра оказания специальных услуг Дамира АБЕЛЬДИНОВА.

Жумагали обвиняют по ст.126, 128 УК РК - незаконное лишение свободы, торговля людьми. В 2021 году она попросила директора Пешковского интерната Дамиру Абельдинову подобрать крепкую женщину из числа пациентов. Та выбрала недееспособную М, у которой не было родственников. М. незаконно вывезли в Астану, где в частном пансионате Камилы Бимендиной (дочери Жумагали) заставляли делать грязную работу: менять памперсы, мыть и брить стариков. Когда М. сбежала, к поискам подключили полицию и незаконное пребывание недееспособной в столице вышло на свет.

Жумагали обвиняется также в превышении должностных полномочий (ст. 362 УК РК), так как заставила директора Лисаковского интерната Курмангазы Мамбета отдать памперсы, предназначенные для пациентов. В связи с чем в конце процесса гособвинитель Еркебулан Айтбаев ужесточил обвинение для Жумагали, вменив ей неоднократность совершенных действий. Теперь ей может грозить максимальный срок, который по самой строгой статье равняется 9 годам лишения.

Прения по делу должны были пройти 11 апреля, однако Жумагали госпитализировали с инсультом в городскую больницу, где она находится до сих пор. Прения отложили на 19 апреля, но Жумагали вновь не пришла.

- Сегодня я разговаривал с подзащитной, ее состояние улучшается, но пока нет результатов МРТ, - пояснил адвокат Олег ШЕМЕЛИН.

Гособвинитель попросил еще раз отложить прения, "чтобы не нарушать права подсудимой".

- Ситуация туманная, - отметил судья Нурлан БЕКИШЕВ. - Все может измениться в любой момент. Мы направляли запрос в городскую поликлинику, где подтвердили диагноз и госпитализацию Жумагали. Она пока не может участвовать в заседаниях. Но мы еще не выяснили отношение подсудимых к новому обвинению, давайте выясним. После обеда решим по поводу прений: либо отложим, либо выделим дело Жумагали в отдельное производство.

Бимендина и Абельдинова вновь повторили, что не поддерживают новый обвинительный акт, как не поддерживали и прежний. Показания по делу оставили те же.

Дату очередного заседания и ситуацию с прениями судья объявит позже.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ