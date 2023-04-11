Сегодня, 11 апреля, по делу о незаконном использовании труда недееспособной должны были пройти прения. Однако главная подсудимая, руководитель отдела управления координации занятости Костанайской области Маидашаш ЖУМАГАЛИ в суд не явилась. Адвокат сообщил, что накануне процесса ее госпитализировали в больницу с инсультом.

Фото из архива "НГ"

Жумагали обвиняют по ст.126, 128 УК РК - незаконное лишение свободы, торговля людьми. В 2021 году она попросила директора Пешковского интерната Дамиру Абельдинову подобрать крепкую женщину из числа пациентов. Та выбрала недееспособную М, у которой не было родственников. М. незаконно вывезли в Астану, где в частном пансионате Камилы Бимендиной (дочери Жумагали) заставляли делать грязную работу: менять памперсы, мыть и брить стариков. Когда М. сбежала, к поискам подключили полицию и незаконное пребывание недееспособной в столице вышло на свет.

Жумагали обвиняется и в превышении должностных полномочий (ст. 362 УК РК), так как заставила директора Лисаковского интерната Курмангазы Мамбета отдать памерсы, предназначенные для пациентов.

В связи с чем в конце процесса гособвинитель ужесточил обвинение для Жумагали, вменив ей неоднократность совершенных действий. Теперь ей может грозить максимальный срок, который по самой строгой статье равняется 9 годам лишения свободы.

Услышав об этом на одном из последних заседаний, дочь Жумагали заплакала, а сама подсудимая попросила приобщить к делу документы о хронических заболеваниях, при которых нужна госпитализация.

Прения по делу назначены на 19 апреля.