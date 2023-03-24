Уголовное дело в отношении руководителя отдела управления координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области Маидашаш ЖУМАГАЛИ, ее дочери, владелицы частного интерната "Забота" в Астане Камилы БИМЕНДИНОЙ и директора Пешковского центра оказания специальных услуг Дамиры АБЕЛЬДИНОВОЙ продолжили рассматривать в суде № 2 Костаная сегодня, 24 марта.

Камила Бимендина (слева) и Маидашаш Жумагали

Согласно материалам дела, Жумагали попросила Абельдинову подобрать бесплатную работницу из числа пациентов Пешковского центра. Абельдинова выбрала недееспособную М, у которой не было родственников. Женщину незаконно вывезли в Астану, где она бесплатно выполняла самую грязную работу в столичном пансионате Бимендиной. Не выдержав нагрузки, М. сбежала, ее помогли найти столичные волонтеры. Полиция вернула ее Бимендиной, которая представилась дальней родственницей. Вскоре Жумагали и Бимендина вывезли недееспособную из Астану и ночью вернули в Пешковский центр. При этом привезли с собой брата и двух сестер недееспособной, хотя за время проживания М. в Пешковке никто к ней не наведывался.

Все трое подсудимых полностью отрицают вину. Жумагали заявила, что М. - ее дальняя родственница, и она специально отправила ее в пансионат дочери в Астану, чтобы та "чувствовала себя, как дома". В Астане над ней никто не издевался, не заставлял делать грязную работу, а побои недееспособная получила, когда случайно ушла из пансионата и отсутствовала три дня.

При этом все трое категорически отказались отвечать на вопросы государственного обвинителя, поэтому сегодня он подал ходатайство об оглашении показаний всех подсудимых.

В частности, зачитал данные очной ставки между Камилой Бимендиной и сиделкой столичного пансионата Кристиной Середенко.

- Середенко рассказала, что в пансионате недееспособную заставляли мыть пожилых мужчин, брить их и менять памперсы, - сообщил государственный обвинитель Еркебулан АЙТБАЕВ. - Бимендина это отрицала и заявила, что тоже ухаживала за престарелыми наравне со всеми, в том числе брила их, а Середенко проработала в пансионате Астаны всего три дня.

В другой очной ставке Жумагали утверждала, что недееспособную ей подобрала Абельдинова, и на тот момент она не знала, кто она. Хотя в показаниях сообщила, что М. - ее дальняя родственница.

- В деле есть также обстоятельства, отягчающие вину Жумагали, - заявил Айтбаев. - Жумагали неоднократно совершила преступления. Кроме того, есть предварительный сговор в группе лиц.

Прокурор раздал всем участникам процесса новый обвинительный акт, с которым они должны ознакомиться. Камила Бимендина, дочь Жумагали, не смогла сдержать слёз.

Согласно новому обвинению, Маидашаш Жумагали может грозить максимальное наказание, чего ранее не было.

Адвокат Жумагали Юрий СОКОЛОВ после этого ходатайствовал о приобщении к материалам дела документы о заболеваниях подсудимой. В частности, о ее нахождении в стационаре и о том, что ей требуется хирургическое вмешательство.

Прения по делу назначены на 29 марта.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ