38-летний Жандос АМИРАЛИН обвиняется в том, что 24 октября прошлого года на перекрестке Абая-Аль-Фараби в Костанае сбил насмерть 11-летнюю Аружан Кобжасарову.

Вместе с девочкой в момент ДТП были ее одноклассницы Юлия ЛЕБЕДЕВА и Ульяна ИРГУНОВА. Ранее Лебедева сообщила суду, что Аружан обронила ключи, потом вернулась за ними, когда загорелся зеленый свет. Сегодня, 12 мая, Юлию допросили повторно онлайн.

- В своих показаниях до суда вы говорили, что не помните на какой свет шла Аружан, в суде утверждали, что на зеленый, - уточнила адвокат подсудимого Лимара СЕРГАЗИНА.

Девочка подтвердила, что на зеленый. Тогда Сергазина зачитала показания Лебедевой, где та говорит, что не помнит, на какой свет шла Аружан.

- Да, я толком не помню, на какой свет она шла, - подтвердила в суде Лебедева. - Утвердительно сказать не могу.

Ульяна Иргунова сообщила о еще одном обстоятельстве:

- За Аружан еще были люди, которые хотели идти на зеленый, но отшатнулись, когда ее сбил автобус.

- В ваших досудебных показаниях нет ни слова о том, что за Аружан стояли люди, - обратила внимание адвокат. - Более того, на прошлом судебном заседании мы просмотрели видео ДТП, на котором за Аружан нет ни одного человека...

Девочка, которую повторно допросили в суде онлайн, настаивала: за Аружан были люди. Адвокат просила суд обратить внимание на противоречия.

- Аружан шла на зеленый? - спросила гособвинитель Динара ИРГИЗБАЕВА.

Девочка ответила утвердительно.

Свидетельница МЕЗИЛЬБАЕВА рассказала, что 24 октября 2022 года ехала в автобусе № 18 компании TTS, когда на перекрестке Абая-Аль-Фараби водитель "на кого-то наехал".

- Водитель пытался уйти от столкновения? Было торможение? Вас бы бросило вперед? - спросил судья.



- От столкновения пытался уйти, вилял вправо-влево, - ответила свидетель. - Но торможения не было, он просто проехал и на кого-то наехал, потом остановился.



В суде также допросили ведущего эксперта Института судебной экспертизы Малику ТУРЕУХАНОВУ, которая пояснила: режим работы светофора на видео не просматривался.



- Сложно определить, на какой свет светофора двигались участники дорожного движения на данном перекрестке. Я определила лишь скорость движения автобуса.

Адвокат Лимара Сергазина возразила, что эксперт не могла определять скорость, это должен был делать специалист по ДТП. Суд попросил адвоката предъявить доказательства ее доводов.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ