Очередное заседание по делу о ДТП, в результате которого водитель автобуса № 18 (TTS) Жандос Амиралин сбил насмерть 11-летнюю Аружан Копжасарову, проходит в суде № 2 Костаная сегодня, 12 апреля.

ДТП произошло 24 октября 2022 года на перекрестке проспектов Абая и Аль-Фараби.

Суд начал допрос свидетелей.

Но перед началом слушания отец погибшей девочки Ерлан Кобжасаров подал ходатайство о том, чтобы ему разрешили не участвовать в процессе.

- Ему очень сложно все это заново переживать, - пояснил адвокат потерпевшего Дмитрий КУЧЕНКОВ.

Стороны не возражали и Копжасаров покинул зал суда.

В суде допросили одноклассниц Аружан, которые стали очевидцами ДТП.

- Мы перешли дорогу на зеленый, но по пути Аружан обронила ключи, - пояснила Юлия ЛЕБЕДЕВА. - Она подождала, пока загорится зеленый свет, и вернулась за ключами, в этот момент на нее наехал автобус. Сначала правым боком въехал в лицо, потом она полностью залетела под автобус.

Вы уверены, что для вас горел зеленый свет? Вы смотрели на него, на секунды? - спросила адвокат подсудимого Лимара СЕРГАЗИНА.

- Да. Аружан подождала, пока загорелся зеленый свет, и вернулась за ключами, - повторила свидетельница. - Я видела, как на нее налетел автобус. Все остановились, я подняла ключи, потом стали вызывать скорую...

Ульяна ЕРГИБАЕВА пояснила, что перешла дорогу вместе с Аружан.

- Аружан обронила ключ на переходе, подождала, пока после красного загорится зеленый свет, вернулась за ними и на нее налетел автобус, - сообщила девочка. - Автобус ехал на большой скорости и именно налетел на Аружан.

- Вы уверены, что горел зеленый свет? - уточнила гособвинитель Динара ИРГИЗБАЕВА.

- Да, уверена, потому что мы хотели пойти с ней и за ней шли люди. Но когда автобус наехал на Аружан, они резко пошли назад, - ответила Ульяна.

Суд перешел к допросу водителей, которые в тот день видели ДТП.

- Я ехал на маршрутном автобусе № 21, - сообщил водитель компании STA Болат АЮПОВ. - Проехал на мигающий зеленый, раньше проехал автобус № 18, за рулем был Амиралин.

В суде долго выясняли, точно ли свидетель видел Амиралина и не видел ли он ДТП.

- Окна у вас большие. Если автобус № 18 проехал навстречу, как вы могли не видеть ДТП? - интересовался судья Нурлан БЕКИШЕВ.

- Я следил за дорогой, пассажиры стали об аварии говорить. Об Амиралине узнал позже.

Абылхан АБЕЛЬДИНОВ проезжал перекресток на своем автомобиле.

- Навстречу ехал автобус № 18, увеличил скорость, чтобы проскочить на зеленый. Я проехал на мигающий, он, вроде, тоже, - сообщил свидетель.

Гособвинитель напомнила: в первоначальных показаниях свидетель уверял, что подсудимый подъезжал к перекрестку на мигающий сигнал светофора.

- Те показания свежие, я их подтверждаю, - согласился свидетель.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ