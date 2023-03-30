На скамье подсудимых 38-летний Жандос АМИРАЛИН. Он обвиняется в том, что 24 октября 2022 года на регулируемом перекрестке пр. Абая - пр. Аль-Фараби в Костанае, управляя маршрутным автобусом № 18, насмерть сбил 11-летнюю девочку.

- Водитель проявил преступную халатность, нарушив ПДД и проехав на желтый свет светофора, - зачитала обвинительное заключение государственный обвинитель Динара ИГИЗБАЕВА.

Судья Нурлан БЕКИШЕВ поинтересовался, признает ли Амиралин вину.





- Вы можете не отвечать, это не будет истолковано против вас, - пояснил судья. - В то же время чистосердечное признание вины смягчит вам наказание.

Лимара Сергазина и Жандос Амиралин

- Я пока отказываюсь от комментариев, - сообщил подсудимый.

Он также пояснил, что сейчас работает слесарем в ТОО TTS.

В суде выступил отец погибшей девочки Ерлан КОБЖАСАРОВ.

Ерлан Кобжасаров (справа) и его адвокат

- Мне позвонила жена, сказала: дочь попала в ДТП, я думал все обойдется, потом мне сообщили, что она умерла, - сообщил он. - С ней была подружка, она сказала, что дочь шла на зеленый свет. Очевидцами ДТП, вроде, были еще учителя.



Потерпевший сказал, что у него есть еще 9-летняя дочь, а на момент ДТП их с женой не было в Костанае.



- То есть, у вас двое маленьких детей, но они в этот момент были одни в городе? - уточнила адвокат подсудимого Лимара СЕРГАЗИНА.



- Да, но они были в школе, старшая шла домой, - ответил отец.



По данным "НГ", семья погибшей девочки настолько убита горем, что не предъявила иски на возмещение материального ущерба и морального вреда.

По делу допросили специалиста ИП "Ландшафтный дизайн" Дмитрия КОЩЕЕВА.

- Я занимаюсь обслуживанием светофоров, - сообщил он. - 24 октября 2022 года, когда сбили ребенка на перекрестке Абая - Аль-Фараби, светофор был исправен. Принцип его работы такой: на главной дороге по пр. Абая 50 секунд горит зеленый, потом он 3 секунды моргает, потом 3 секунды горит желтый и переключается на красный. Желтый цвет один не горел: либо совместно с зеленым, либо с красным, когда идет переключение. Если горел желтый, то ребенок шел на зеленый цвет...

- Вы не очевидец, не можете это утверждать, вы рассказываете о работе светофора, - уточнила адвокат подсудимого.

Судья долго выяснял принцип работы светофора. По словам Кощеева, через 2 дня после ДТП светофорный объект перенастроили по-другому.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ