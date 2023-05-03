Дом № 80 по ул. Станционной построили полвека назад. В 2019 году собственники квартир попытались обновить внешний вид и крышу четырехэтажного дома. Сделать это решили с помощью госпрограммы модернизации ЖКХ. Они обратились в ТОО «ЖКХ Ремонт», единственным учредителем которого является акимат Костаная. Дом в итоге отремонтировали только на 40-45%, а подрядчик подал иск в суд.

"На свой страх и риск"

Жильцы, как отмечается в решении Костанайского городского суда от 17 февраля 2023 года, сами остановили работы в мае 2019 года из-за несогласия с ранее утвержденной сметой расходов. А с 31 декабря 2021 года ТОО «ЖКХ Ремонт» перешло в стадию ликвидации. Ликвидационная комиссия и обратилась в суд с требованиями расторгнуть допсоглашение к договору о ремонте, а также признать акт выполненных работ на сумму 9 956 104 тенге действительным. Городской суд иск ТОО полностью удовлетворил.

26 апреля апелляционную жалобу простого товарищества, которое организовали жильцы дома № 80, рассматривалив областном суде.





- Решение городского суда мы считаем незаконным, необоснованным, - заявил представитель ПТ Жаслан БАЙБАЗАРОВ. - Суд пошел на поводу у ответчика, не применил закон, подлежащий применению. Более того, не принял во внимание факты, установленные вступившим в законную силу решением суда, допустил выводы, противоречащие закону, логике и справедливости.

Байбазаров в своей жалобе пояснил: в апреле 2018 года кондоминиум заключил договор с ТОО «ЖКХ Ремонт» на текущий ремонт дома на сумму 37 156 077 тенге. Деньги владельцы квартир обязались возвращать ежемесячными платежами. 10 декабря 2018 года было подписано дополнительное соглашение, которое увеличивало обьем работ и их стоимость еще на 34 млн тенге. В апреле 2019 года ремонт передали в субподряд ТОО «СтандартСтройГарант». Но в мае того же года жильцы уведомили о приостановке работ, поэтому у застройщика, с их точки зрения, фактически был всего месяц на работу.

- Когда я побеседовал с владельцами квартир, выяснилось, что к ним подошли некоторые жители этого дома и попросили подписать бумагу о том, что дому требуется ремонт, - сказал Байбазаров. - Никто им не говорил, что весь ремонт будет оплачиваться за их счет. В мае жильцы просят приостановить работы по фасаду, так как смета была не утверждена, а работы проводились некачественно. Подрядчик продолжал работы на свой страх и риск.

Сайдинг нужно сносить?

Байбазаров отмечал в суде, что работы по утеплению проводились без проектно-сметной документации (ПСД) и с нарушением СНиПов, а уже выполненные работы «фактически создают угрозу жизни жильцов», так как стены дома испытывают дополнительную нагрузку от строительных конструкций, утеплителя и излишне тяжелой крыши.

- Суд назначал комплексное судебно-экспертное, строительно-техническое и строительно-экономическое исследование здания, - продолжил Байбазаров. - По результатам экспертизы причиной некачественных работ фасада явилось некачественное выполнение работ подрядчиком, отсутствие надлежащего контроля со стороны технадзора, отсутствие рабочего проекта с положительным заключением экспертизы. Если нет технического и авторского надзора, мы получаем то, что имеем. В результате этих работ стены закрыты сайдингом и теперь никто не может наблюдать за расширением трещины и ее динамикой, и этот дом еще больше подвержен усадке. Раньше жильцы могли пройти в подвал в полный рост, сейчас им нужно пригнуться. Есть угроза разрушения этого дома! Никто об этом не думает ни тогда, ни сейчас. И суд фактически узаконил те работы, которые принять нельзя.

Байбазаров отметил, что эксперты уверены - дополнительную нагрузку со стен нужно снимать, то есть демонтировать уже сделанную часть фасада. Кроме того, более 25% собственников квартир уже продали свое имущество и уехали, но суд первой инстанции проигнорировал этот вопрос и наложил право возмещения долга на новых владельцев. Не дана оценка и тому, что факт таких масштабных работ был проведен, как «текущий» ремонт здания, хотя есть признаки «капитального». Разница в этих двух статусах в том, что во втором случае обязательны разработка ПСД и заключение госэкспертизы.

- Зная о том, что в 2008 году наш дом признан аварийным, решили вместо его укрепления обновить фасад, - сказала председатель ПТ «Станционная, 80» Надежда СОЙЧЕНКО. - Почему мы не подписывали самый первый акт вскрышных работ, без которого не должна была продолжаться ни одна стройка? Акт был подписан односторонне между подрядчиком и субподрядчиком. Что творится под несущей конструкцией, никто не знает. Цокольная часть дает трещины. Экспертиза доказывает низкое качество выполненных работ. А подрядчик нас принуждал подписать один и тот же акт выполненных работ, но с разными суммами - от 12 млн до 16 млн.

Затраты подсчитали эксперты, оплатите!



Юристконсульт ликвидационной комиссии ТОО «ЖКХ Ремонт» Самат САУЛЕИБЕКОВ напомнил, что ремонт дома № 80 начали именно из-за неоднократных обращений владельцев квартир в акимат Костаная.

- Общим решением собрания собственников жильцы дома согласились на ремонт и взяли на себя обязательства погасить затраты на ремонт за 15 лет, - отметил Саулеибеков. - Сейчас в месяц каждый собственник квартир платит около 3 000 тенге. Некоторые собственники квартир продолжают погашать эту сумму. Что касается доводов ПТ, то ремонт кровли был произведен в октябре 2018 года. Гарантийный срок по ней истек еще в 2021 году. Работы приняты, акт приемки подписан субподрядчиком и акиматом Костаная. Перед ремонтом кровли жильцы намеревались делать фасад. Листы согласования об этом подписаны кворумом жильцов, то есть тем их количеством, который необходим по закону. Без этого ремонт не проводился бы. Смета была утверждена, и это нонсенс, что люди якобы не знали об обязательствах оплатить ремонт. Зачем так вероломно останавливать работы, если вы не согласны с суммой? Сейчас сумма ремонта фасада выросла в 2-3 раза.

Судья Марат ТАТАЕВ попросил обьяснить, зачем ТОО просило суд расторгнуть допсоглашение с товариществом. Саулеибеков ответил, что с момента подписания бумаг и остановки ремонта прошло 4 года, добровольно жильцы отказались расторгать соглашение.

- Вы просите признать акт выполненных работ действительным. Что именно было сделано по этому акту? - спросил Татаев.

- Это касается ремонта фасада, который выполнен на 40-45%, - сказал юристконсульт. - Посмотрите на фотографии и вы увидите разницу, хоть и прошли годы, а работы не были завершены. Тем более, что незавершенность работ, конечно, влияет на амортизацию, нельзя исключать и человеческий фактор. Акты вытекают из заключения экспертизы. Они не согласились на выставленную нами сумму на 16 млн и была проведена новая экспертиза.

- Вы общили стены, но внутри-то ничего не делали. Что вы можете по этому поводу пояснить? - продолжил Татаев.

- Я хотела бы обратить внимание, что основанием приостановки работ стала неоплата ТОО «ЖКХ Ремонт» первого транша, - пояснила представитель ТОО «СтандартСтройГарант» Юлия КИМ. - То есть, когда часть работ была выполнена, она должна была быть оплачена. Но денег не поступило, потому что на тот момент менялась инициативная группа жильцов. Первая группа подписала смету и допсоглашение. Но остановили работы не из-за желания жильцов, а потому что не было оплаты со стороны ТОО «ЖКХ Ремонт». Потом уже мы взыскивали сумму через суд. Я хочу обратить внимание, что экспертиза проводилась через 2 года после приостановки работ. Конечно, там будет сказано, что работы некачественные. Мы считаем, что выполненный объем работ сделан качественно.

Коллегия областного суда отказала в удовлетворении апелляционной жалобы товарищества и оставила решение городского суда без изменений.

- Какие-то работы были выполнены, и есть заключение эксперта на эту сумму. Поэтому суд посчитал доводы ТОО «ЖКХ Ремонт» обоснованными, - сказал Татеев. И пояснил жильцам: - Вам необходимо было обратиться в суд о признании основного договора недействительным и самим предъявлять иски. Для этого надо проводить опять экспертизу. То есть, раз существуют трещины в подвале, тогда необходимо дать этому письменное заключение, а после вы имеете право предъявить новый иск.

Будут ли Надежда Сойченко и ее сторонники продолжать судиться, они пока не знают. Решение примут после консультации с юристом. Сам дом по-прежнему стоит с полунаклеенным утеплением.

Фото Георгия ГОВОРОВА