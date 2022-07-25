ТОО "ЖКХ Ремонт" находится на стадии ликвидации с 30 декабря 2021 года. Об этом "НГ" сообщил руководитель отдела жилищных отношений акимата Костаная Ержан СУЛЕЙМЕН.





Жители многоэтажных домов ранее могли обращаться к этому ТОО за финансовой помощью в проведении капитального ремонта в рамках программы модернизации ЖКХ.

- У нас есть 65 договоров по домам на сумму 594 млн тенге, на эти суммы уже проведены ремонты и теперь люди должны возместить их, - пояснил Сулеймен. - Это револьверный метод - то есть, деньги выделяют на ремонт, потом жильцы их возвращают и эти деньги выделяют уже другому дому. Сейчас идет процесс переуступки прав в пользу СПК "Тобол". Костанайские ОСИ уже будут возвращать деньги не в ТОО "ЖКХ Ремонт", а в "Тобол".

Новые заявки на ремонт домов Сулеймен посоветовал отправлять в продкорпорацию, их "будут рассматривать по мере поступления денег".

Фото Георгия ГОВОРОВА