Вчера, 14 апреля, на рабочем совещании с участием главы региона Кумара АКСАКАЛОВА подняли вопрос пожарной безопасности и подготовки городов и районов к пожароопасному периоду. А он на костанайщине уже начался, причем раньше характерного для нашего региона срока. Установившаяся в марте плюсовая погода и ветер ускорили процесс подсыхания почвы и травостоя, что является условием распространения пожаров.

Сильный ветер перенес огонь с травы на 9-этажное здание сушилки. Федоровский район, 12 апреля 2023 г. / Фото из архива "НГ"

Именно таким образом пожар в Федоровском районе приобрел свои масштабы. 11 апреля здесь горели здание недействующего элеватора АО «Джаркульский элеватор» и его территории. Огонь охватил площадь сухой травы в 2 гектара, а после он перешел на старое деревянное здание сушилки в более 1000 кв. м., уточнили в ДЧС. Причину пожара там еще устанавливают. Однако, спасатели уверены, что если бы собственник объекта заблаговременно побеспокоился о расчистке своей территории от сухой травы, то пожара такого масштаба можно было бы избежать.

Абиль Уразов - о мерах по обеспечению пожарной безопасности в области

- Данные обстоятельства напрямую указывают о необходимости акиматами городов и районов обязать руководителей предприятий и организаций провести расчистку прилегающей территории от сухой и камышитовой растительности, обустроить минерализованные полосы вдоль ведомственных зданий и сооружений шириной не менее 4-х метров, - отметил во время своего выступления и.о. начальника департамента по ЧС Костанайской области Абиль УРАЗОВ.

Аким поручил, чтобы с каждым собственником хозяйственного субъекта, находящихся вблизи пожароопасных участков, провели разъяснительную работу с выдачей в том числе письменного уведомления. В ДЧС заверили, что только это и могут сделать, иные компетенции у них ограничены в виду действующего моратория на проверки бизнеса.

Говорили и о готовности региона к недопущению и ликвидации возможных лесостепных пожаров. Из 42 имеющихся в регионе пожарных постов 17 подразделений не готовы к оперативному реагированию на природные возгорания Основной причиной такой ситуации в ДЧС назвали неисправность техники.

О состоянии готовности пожарных подразделении области к противопожарным мерам / Кадр из презентации к докладу руководителя ДЧС

Возглавил антирейтинг — Костанайский район. Здесь не прошли проверку 6 подразделений. Ситуацию прокомментировал местный руководитель службы ЧС. В районе поставленную задачу решат переводом техники из «пожарной» к «приспособленной». Кроме того, в Александровском сельском округе местное ТОО летом откроет пожарный пост, в департаменте ЧС уже готовы передать сюда пожарную автоцистерну.

- Автомобиль вы заменяете трактором с бочкой РЖТ, - прокомментировал сообщение районного акима Кумар Аксакалов, - но есть же критерий производительности, машина либо маленькая бочка. Техническая возможность техники должна позволять оперативно реагировать на возникновение пожара. Если там нужна машина, то должна быть машина. Если вместо машины поставили маленькую бочку, и тем самым поставили «крестик» - что все нормально - это не решение вопроса. Это опять красивый отчет.

При таких условиях работы, если завтра возникнет ЧП, аким области точно будет знать с кого спросить.

- Мы найдем тогда сразу «крайних», кто вместо того, чтобы делать работу по-нормальному, решил ее вот таким образом, - добавил он. - Есть требования, которые нужно выполнять. После прошлогоднего пожарища, который потряс всю страну, вы же должны делать соответствующие выводы, уважаемые.

В Сарыкольском районе аким объяснил неготовность техники продолжающимся до сих пор ремонтом.

- Но время ремонта уже прошло, - напомнил Кумар Иргибаевич своему коллеге. - К этому дню уже должно быть готовым. Плохо контролируете.

Глава региона еще раз акцентировал внимание руководства ДЧС, чтобы там снова проверили во всех районах и городах готовность техники к противопожарным мероприятиям. Кроме того, нужно взять на контроль и параметр соответствия имеющихся технических средств пожарной безопасности. Дело в том, что одной из причин пожара в Аулиекольском лесу назвали техническую неисправность трактора.

- Не совсем корректная формулировка, - считает аким Аксакалов. - Трактор технически соответствовал, но не соответствовал пожарной безопасности. У нас, к сожалению, во многих технических средствах, тракторах нет искрогасителей. А он должен быть, это элементарные требования. Как это прошляпили все службы, которые должны были смотреть за этим? Это полнейшая безалаберность. Все видят, все знают, искры летят во все стороны, никто никаких мер заранее не предпринимал.

В настоящее время в разработке постановление, по которому работа в лесных массивах будет регламентирована. Так в пожароопасный период в местах с 5 классом опасности все виды работ в гослесхозе будут запрещены, уточнили в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования.

На совещании также отметили, что в этом году вдоль автодорог в районах лесного массива и колков будет производиться опашка шириной минимум в 4 метра. Для этого в бюджете уже предусмотрели средства. В районах такую работу должны провести местные акимы.

Пожар в Костанае в мае 2022 года / Фото из архива "НГ"

В Костанае же в течение двух лет планируют очистить от камыша 20 га участка вдоль р. Тобола. Аким города Марат Жундубаев предлагает исполнить этот проект за один год.

Напомним, 9 мая прошлого года из-за возгорания камышей на ул. Набережной сгорели 12 жилых домов и 4 автомобиля, еще два дома были повреждены. Таким образом из-за пожара пострадали 15 семей, к счастью, жертв не было.

Аким принял предложение своего коллеги, как и инициативу своего заместителя Армана Абенова, тот предложил запретить бесконтрольное сжигание прошлогодней растительности на сельхозугодьях.

- При сжигании травы многие лесополосы были уничтожены. А зимой там дороги задувает снегом, бюджет опять теряет средства. Это должно стать причиной разбирательства. Откуда пошел огонь, значит вспашка оказалось некачественной. Прошу это проконтролировать, - обратился Кумар Аксакалов к начальнику департамента полиции Ерлану Омарбекову.