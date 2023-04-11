Сегодня, около 16.00, очевидцы сообщили "НГ" о том, что горит здание старого элеватора в с. Федоровка (Федоровский район). "НГ" поговорила с местными жителями и узнала у сотрудников ДЧС подробности.

- Я работаю неподалеку от этого элеватора. Около двух часов я приехала на работу с обеда и увидела небольшое возгорание вдоль железной дороги возле элеватора, за нефтебазой. Позже заметила, что уже горит само здание элеватора, - рассказал "НГ" жительница с. Федоровка Наталья. - Пожар постепенно увеличивался, на место приехало несколько пожарных машин, но они не справлялись с пожаром. В шесть часов вечера пожар ещё продолжается, большая часть здания просто развалилась. По слухам, причина пожара в том, что работники местной ж/д станции жгли траву возле железной дороги, огонь перенёсся на элеватор.

- Когда загорелся элеватор, все было в дыму, - рассказала очевидец пожара Татьяна. - Примерно в 16.00 загорелась крыша элеватора, на железной дороге рядом тоже был огонь, между вагонами. В это время на место приехали пожарные, но им не хватило длины шлангов, из-за этого не могли потушить. Видела, как рядом загорелось ещё одно здание - сторожка охраны. Тут рядом нефтебаза, но до нее слава Богу огонь не дошел! Примерно в 18.00 стоит столб огня, но самого здания уже практически нет.

Как "НГ" сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области, в с. Федоровка по ул. Победа 1 на территории старого недействующего элеватора АО «Джаркульский элеватор» горела трава на площади 1 Га.

Сообщение о возгорании поступило в 13:26. Пожарные подразделения прибыли в 13:35. Сильный ветер раздувал огонь, и он перешел на старое 9-этажное деревянное здание сушилки 1929 года постройки на предварительной площади 1080 кв.м.

Задействовано 34 человека личного состава и 6 единиц техники, местные исполнительные органы – 10 человек и 5 единиц техники и пожарный поезд АО «НК КТЖ» в составе 3 человек.

Локализовать пожар удалось в 18.45, ликвидация ещё не объявлена. Угрозы населенному пункту нет.