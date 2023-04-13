Адреса подсказали читатели «Нашей Газеты», пользователи сайта ng.kz, подписчики Instagram-аккаунта @ng.kz_. Житель поселка Дружба написал, что у него «крик души» по поводу состояния тротуара на улице Садовой.

- В прошлом году поздней осенью у нас в жилом массиве Дружба делали тротуар (в это же время делали в Костанае на улице Карбышева). Как я понял, доосваивали годовой бюджет, - написал пользователь нашего сайта Константин. - И я теперь не понимаю, для чего все это было, если в этом году нужно закладывать бюджет на ремонт этих тротуаров. Их делали в холодное время года, сейчас тепло, солнышко и посмотрите, что стало с брусчаткой.

Мы это послание опубликовали на сайте в рубрике «Народные новости». Была мысль, что кому надо - увидят и начнут исправлять. Но неделю спустя в обозначенном районе никто не работал.

11 апреля были на ул. Садовой, прямо на въезде, недалеко от остановки автобуса № 18. Тротуар, ведущий к ней, весь волнистый, в нескольких местах брусчатка как бы выдавливает друг друга и встает гребнем. Проблема не только в том, как выполнено мощение, но и в качестве используемого материала. Брусчатка трескается и буквально рассыпается.

- Может, лучше было бы перенести деньги на другой год или в конце концов не делать ничего. Пусть лучше мы будем говорить, что тротуара нет, чем говорить, что есть, но по нему не погуляешь, - написал Константин.

На проспекте Кобланды батыра по тротуару люди все-таки гуляют, ходят, но осторожно обходя провалы. Натурально - земля расступилась и туда провалилась брусчатка.

Это мы тоже по наводке подписчиков организовали себе экскурсию на участок в прошлом году сделанного тротуара. Шли от автобусной остановки (по той стороне где библиотека, магазины «Колибри», Fix Price) в сторону ул. Курганской.

И если в Дружбе земля под брусчаткой как-то выгибается вверх, то здесь на десятках метров тротуар стремится принять форму желоба. Где мельче, где поглубже, ну а где-то и вовсе провалился.

Где мы еще увидели похожую картину? Не поверите - около областного суда.

Плиточная дорожка ведет к подножию скульптурной Фемиды. И ведет некачественно - плитка явственно желает встать на ребро. Кстати, здесь мощение не прошлогоднее, раньше выполнено. Доказывает это лишь одно: сделанное плохо охотно вылезает наружу и не в гарантийные сроки, так что исправлять потом придется за дополнительные бюджетные деньги. А по Костанаю-то холмистых тротуаров полным-полно.

Мы проведали и места, о которых писали как о проблемных в прошлом году. Например, новый тротуар по улице Строительной. Там поначалу не были сделаны примыкания, куски старого асфальта лежали сваленными на газоне. Их убрали еще в прошлом году. Сейчас тротуары там в порядке, нигде ничего не разваливается.

Съездили и на улицу Карбышева, где в прошлом году часть тротуарных участков обновляли в ноябре. Уже белые мухи летали. Специалист подрядной компании объяснял нашему корреспонденту, что класть брусчатку в таких условиях можно, главное - не нарушать технологию и тогда никаких потерь в качестве не будет.

11-го и 12-го апреля, проезжая по этой улице, видели, что на ноябрьских участках идет работа. Тротуарная плитка снята, лежит рядом.

Вот так участок ул. Карбышева выглядел в ноябре 2022 г.

А вот так - в апреле 2023-го

Рабочие подсыпают что-то в основание тротуара. 13 апреля все было завершено, только кое-где засыпали песком зазоры между поверхностью тротуара и бордюром.

И на Строительной, и на Карбышева, и, как выяснилось, в Дружбе тротуарами занималось ТОО «Жана Омир 2012».

- Часть участков по Карбышева перекладываем, так как кое-где плитка неровно легла, - прокомментировал «НГ» происходящее директор ТОО Аслан ДАБЫЛОВ, - но там основание тротуара изначально не трогалось, сейчас рабочие просто подсыпали песок и отсев и вернули плитку на место. Что касается тротуара в жилом массиве Дружба, то там велось обустройство основания, пришлось снимать почти метровый слой земли... Мы, конечно, в курсе жалоб от жителей, находимся постоянно на связи со старшей по этому жилому массиву. До конца апреля все исправим. Ждем, пока земля хорошенько оттает и осядет.

По поводу проблем с тротуаром на пр. Кобланды батыра мы направили запрос в отдел ЖКХ акимата Костаная.