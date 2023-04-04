4 апреля 2023, 10:18

В этот раз жалобу на уложенный осенью тротуар прислал житель жилого массива Дружба с ул. Садовой.

- В это же время делали по улице Карбышева, как я понял, доосваивали годовой бюджет. И я теперь не понимаю, для чего все это было, если в этом году нужно закладывать бюджет на ремонт этих тротуаров? - написал наш читатель. - Их делали в холодное время года, сейчас тепло, солнышко. И посмотрите, что стало с брусчаткой. Может лучше перенести деньги на другой год или в конце концов не делать, пусть лучше мы будем говорить что тротуара нет, чем говорить, что он есть, но по нему не погуляешь.

Вчера нам жаловались на брусчатку на пр. Кобланды батыра. У нее такая же проблема. Смотрите видео в нашем Telegram.