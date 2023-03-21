Днем 20 марта пятеро кандидатов по одномандатному округу № 20 заявили на пресс-конференции, что подают коллективный иск в специализированный межрайонный административный суд Костанайской области.

Слева направо: Роман Максут, Алибек Махамбет, Алмагуль Кайбжанова, Сабит Нургалиев, Антон Фабрый /Кадр из видео

Алмагуль КАЙБЖАНОВА, Роман МАКСУТ, Алибек МАХАМБЕТ, Сабит НУРГАЛИЕВ и Антон ФАБРЫЙ требуют признать недействительными итоги голосования в Костанайской области, в том числе аннулировать ряд протоколов. Прошедшие 19 марта выборы они считают нечестными. По их словам, это подтверждают расхождения в данных протокола и учета явки избирателей, который вели доверенные лица кандидатов и независимые наблюдатели. Они утверждают, что «беспредел», который творился на избирательных участках в день выборов, зафиксирован на фото- и видеокадрах.

- Полнейший беспредел, я вам скажу! - прокомментировал ситуацию Сабит Нургалиев. - Наши доверенные лица выявили массу нарушений в протоколах, были и вбросы бюллетеней - у нас есть акты, протоколы, видео и фото. Поэтому мы будем идти до конца!

В частности, по его словам, на участке № 74 в Костанае доверенное лицо Нургалиева зафиксировал 411 избирателей, получивших бюллетени, а в протоколах с итогами голосования указаны 863 человека. На участке № 56 в областном центре доверенному лицу не выдавали протокол УИК, ожидание затянулось до глубокой ночи.

- Подсчет уже завершили, протоколы заполнили. На участке из наблюдателей остался только мое доверенное лицо, который до 3 часов ночи ждал, когда ему выдадут копию протокола. Председатель специально затягивал выдачу документа, - уверен Нургалиев. - У нас есть видео, на котором видно, что члены комиссии, уже одетые в верхнюю одежду, долго сидят и ждут, когда же мое доверенное лицо не выдержит и уйдет без протокола.

Кандидаты отмечают моральное и даже физическое давление на своих доверенных лиц.

- Костанай, 10-й избирательный участок, - привел пример Нургалиев. - После того, как с нашей стороны председателю было сделано замечание о неверных данных по явке (председатель отчитался о 30%, в то время как мое доверенное зафиксировало реально пришедших на участок 10%), ему ответили: «Ой, мы ошиблись»... После этого они начали делать попытки оказать давление на моего доверенного. Мы все нарушения фиксировали по видеозаписи, что не понравилось членам УИК. Они даже вызвали полицию - якобы мой представитель мешает избирательному процессу. Но он отстоял свое право быть на участке до конца.

Он отметил, что в райцентре Амангельдинского района на избирательном участке № 4 доверенное лицо пугали полицией и пытались вывести из здания.

Одновременно с исковым заявлением кандидаты направили заявление в Генпрокуратуру и жалобу в ЦИК, а также обратились к президенту РК Касым-Жомарту Токаеву.

- В регионе либо специально провоцируют политику президента, который хочет вести новый справедливый Казахстан, либо, действительно, начиная от акима области, все исполнительные органы еще не перестроились, - предполагает Нургалиев. - Я не ожидал такого вообще.

По его мнению, местные чиновники по указанию акима области лоббировали интересы кандидата от партии «Amanat» Еркина Абиля.

- Не считаете ли вы, что это указание Администрации президента? - спросила корреспондент "НГ".

- Нет, - ответил Нургалиев. - Я не знал Еркина Абиля. Сейчас, когда мы сидели и обсуждали ситуацию, выяснилось, что он земляк нашего акима области, они из одного района. Поэтому весь административный персонал работал на одного кандидата.

О том, что выборы, по их мнению, пройдут нечестно, самовыдвиженцы говорили еще во время агитации, отмечая что большинство избирателей в один голос говорят об уже сделанном выборе в пользу Абиля - якобы из Костаная всем местным исполнительным органам дали указание.

- Наши опасения подтвердились. Шло лоббирование одного кандидата. Честными выборы все-таки не прошли, - прокомментировала для «НГ» Алмагуль Кайбжанова. - После этого доверие народа к выборам еще больше понизится. Возможно, на следующих выборах будет еще больше фальсификаций.

Напомним, вчера вечером в Центризбиркоме огласили предварительные итоги голосования. По данным ЦИК, в Костанайской области больше половины голосов получил кандидат-одномандатник от партии «Amanat» Еркин Абиль.