Подсчет голосов завершился на всех 10 223 избирательных участках, в том числе расположенных за пределами Казахстана. Об этом на брифинге сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан АБДИРОВ.

Он также озвучил предварительные итоги голосования на внеочередных выборах депутатов мажилиса Парламента РК.

Больше 6 млн казахстанцев приняли участие в выборах будущих мажилисменов. По данным ЦИК, большинство отметок в бюллетенях по партийным спискам поставили напротив партии Amanat (3 431 510, или 53,9%).

Всего пятипроцентный порог преодолели шесть партий, места по ним будут распределены пропорционально из расчёта набранных на выборах голосов.

Второе место заняла партия «Ауыл» с 10,9%. Далее - «Respublica» (8,59%) и еще одная партия, представляющая интересы предпринимателей, «Ақ жол» (8,41%). Меньше всего мест достанется ОСДП - 5,2% голосов.

Единственную в стране партию «зеленых» «Baytaq» поддержал 146 431 казахстанец, что составило 2,3% от числа голосовавших. Даже тех, кто поставил отметку напротив строки «Против всех», оказалось больше - 248 291 голос, или 3,9%.

Подвели текущие итоги и по одномандатным избирательным округам. Костанайская область в этом контексте монолитна, здесь представлен один избирательный округ № 20, где более 500 тысяч избирателей. По предварительным данным ЦИК, число голосовавших в нашем регионе по данным бюллетеням составило 360 615 человек.

Баллотировались 10 человек, в том числе семеро самовыдвиженцев и трое по партийным спискам. Представитель партии «Amanat» Еркин Абиль набрал более 192 тысяч голосов.

Значительно уступил занявший вторую позицию кандидат от партии «Ауыл» Берикжан Кайыпбай, ему предварительно посчитали 26 002 голоса.

Далее следует самовыдвиженец, региональный лидер движения по снижению пенсионного возраста Алмагуль Кайбжанова. За нее проголосовали 18 093 избирателя.

Чуть больше 7 тысяч костанайцев в бюллетенях по одномандатному округу проголосовали «Против всех».