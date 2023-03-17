Организаторы обозначили формат встречи, как пресс-конференцию, хотя по сути это была открытая трибуна, где каждый мог сказать свое слово. Провели ее 16 марта в зале Русского театра драмы.





Пригласили всех 10 кандидатов в депутаты мажилиса по одномандатному округу, в Костанайской области баллотируются 7 самовыдвиженцев и 3 представителя от партий. Последних на встрече не было, пришли только самовыдвиженцы. Из 55 кандидатов в областной маслихат по одномандатному округу был только один самовыдвиженец.





Приглашали и акима области Кумара Аксакалова, но ни один представитель госорганов не пришел. Как не было и приглашенного председателя областной избирательной комиссии Александра Малашко. Позже он пояснил «НГ», что в преддверии дня выборов все члены избирком очень загружены.

Выступающих слушали, в том числе, представители миссии ОБСЕ, которые на протяжении избирательной кампании наблюдают за всеми аспектами предстоящих выборов.





Задала тон встречи ее инициатор, кандидат в депутаты мажилиса Алмагуль КАЙБЖАНОВА, рассказав о нарушениях на прошлых парламентских выборах. Ссылалась на доклады международных организаций и на свой опыт наблюдателя. В нынешней избирательной кампании, уже как кандидат, она отмечает, что многие жители области перестали верить в «честные выборы»:

- В открытую нам говорят - кандидат определен.

Несмотря на скептические прогнозы, что выборы пройдут по отработанной десятилетиями схеме, участники все же с надеждой говорят о некоторых шагах, тоже далеко не новых, которые позволяют не допустить фальсификации на отдельных избирательных участках во время голосования и подсчета бюллетеней.

Вполне ожидаемое от кандидатов предложение - призыв к электорату принять активное участие в голосовании. Таким образом самовыдвиженцы отрабатывают задачу государства по обеспечению высокой явки. Во время агитации некоторые кандидаты ездили по региону, встречались с жители. На встрече все говорили о препонах местной исполнительной власти, которая, используя административный ресурс, ограничивает их местом и временем проведения, что сказывается на наполняемости аудитории.





- В течение избирательной кампании менялся перечень мест, разрешенных для встреч с избирателями. В районах ссылаются на постановление акима области. Но когда просишь показать документ, почему-то его не показывают, - отметила кандидат в депутаты областного маслихата Кенжегуль АЛТЫНБАЕВА.

Кандидаты подняли вопрос компетентности и совести членов избирательных комиссий. Любой вид фальсификации, по их мнению, сродни преступлению.

- В стране все зависит от одной ничтожной детали: если процедура выборов будет правильной, страна будет процветать, если неправильной, государство погибнет в любом случае, - процитировал испанского философа кандидат в депутаты мажилиса Антон ФАБРЫЙ.

Он призвал к совести всех членов избиркомов и сотрудников акиматов:

- Они же видят, что народ уже другой, поэтому пусть думают так, чтобы не было фальсификаций.

К отсутствующему акиму области Кумару Аксакалову обратился кандидат в депутаты мажилиса Сабит НУРГАЛИЕВ:

- Если в выборах будет фальсификация и пройдет тот депутат, о котором сейчас везде говорят, тогда аким области идет против политики президента. Я пришел сюда и хочу донести: хватит уже 30 лет врать людям. Надо изменять ситуацию. Если это не случится, как мы завтра посмотрим детям в глаза...

О том, что самывыдвиженцы оказались в неравных условиях с одномандатниками от партий, говорили большинство присутствующих кандидатов.

- Мы вступили в эту предвыборную гонку не на равных условиях. У некоторых кандидатов было преимущество. Они не платили те взносы, которые платили мы. За ними стоит партия с огромными ресурсами - как с финансовыми, так и организационными, - сказал самый молодой кандидат в депутаты мажилиса Диас НУРМАГАМБЕТОВ. - Я более чем уверен, что наш с вами оппонент, всем известный, не пришел потому, что за ним - партия. Он не сможет без партии ни влево, ни вправо шагнуть.

Но наличие за спиной партии, как оказалось, еще не гарантирует отдельной персоне участия в выборах.

- У нашей партии значительная история, замечательные идеи, но есть один недостаток - у нас нет денег, - рассказал председатель областного филиала Народной партии Казахстана Андрей КОВАЛЬ. - Мы не смогли набрать 1 млн 50 тысяч тенге (а именно такая сумма является гарантированным избирательным взносом), поэтому наш одномандатник снял свою кандидатуру, хотя съездом был рекомендован.



Возможные фальсификации рассматриваются многими самовыдвиженцами, как дискредитация политических реформ нынешнего президента. Причем почти все участники встречи сказали, что поддерживают политику Токаева (АП ликовала бы...).





- Мы здесь как будто устроили марш согласных. Неоднократно прозвучали тезисы о поддержке политики президента Токаева, - не вписался в общую риторику собравшихся самовыдвиженцев кандидат в депутаты мажилиса Булат АБИШЕВ. - Я не знаю - идти в мажилис, чтобы поддерживать политику президента? Для чего? Мажилис - это законодательный орган, который должен работать по интересам общества и населения. Мы должны в будущем, придя в парламент, работать именно над этим. Политика президента - это одно, он у нас арбитр над соблюдением системы сдержек и противовесов. Сам президент это и говорит, в этом тезисе я его поддерживаю. Но должна быть независимость всех ветвей власти.

- Мы играем с вами на чужом поле и по правилам, которые написаны не нами. Это важно, чтобы мы все это поняли, - обратился к политическим оппонентам Диас Нурмагамбетов

А Кенжегуль Алтынбаева предложила объединить усилия всех независимых кандидатов в день выборов.

- Мы уговариваем людей прийти на участок и отдать голоса за тех, кому доверяют. Но очень важно еще отстоять эти голоса, - отметила она. - Нам, независимым кандидатам, нужно объединить усилия в наблюдении, потому что люди в очередной раз поверят, в очередной раз придут. И, возможно, это окажется последний раз, когда они поверили в выборы.



