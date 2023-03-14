Кандидаты в депутаты и политические партии вышли на финишную прямую. В областном избиркоме отметили, что последняя неделя перед выборами станет ударной, у кандидатов запланированы встречи с избирателями, публикации в местных СМИ.

Все так же пользуются популярностью у многих кандидатов агитационные печатные издания в виде листовок, буклетов. Есть среди потенциальных мажилисменов и те, кто активно использует возможности социальных сетей.

На улицах Костаная раздают листовки кандидатов

"Вроде на каждом столбе есть лица кандидатов, - написала в редакцию жительница Костаная. - Но четкой инструкции по выборам нет, а информации о кандидатах еще меньше. Ведь на разных избирательных округах свои кандидаты, а большинство фамилий увидят впервые на бюллетени. И как выбирать - по понравившейся фамилии что ли?".

За ответами "НГ" направилась в областную избирательную комиссию. Здесь отмечают: незнание избирателями предвыборной платформы - это проблема политических партий и отдельных кандидатов.

Вопрос о том, что на агитационную работу потрачены бюджетные деньги, остался открытым. Но все технические моменты, связанные с выборами, нам прокомментировали детально.

Александр Малашко сообщил, что борьбу за один мандат в мажилисе продолжают 10 кандидатов

Как найти свой участок?

4 марта списки избирателей передали в избирательные участки. Поэтому гражданин, достигший 18 лет, вправе проверить наличие в них своих данных, правильность их заполнения. На каждом участке представлена информация о кандидатах, но только справочная. Так что с предвыборной программой избиратель не сможет здесь ознакомиться. Агитация на избирательных участках запрещена.

Пока ни одного финансового отчета по расходованию средств в открытом доступе нет. На сайте областного акимата запланировали под эти отчеты веб-страницу, но пока она пуста.

Здесь же, во вкладке "Выборы 2023", есть информация об участках и их границах, данные о зарегистрированных политических партиях и их кандидатах, а также сведения о самовыдвиженцах. Не в укор, но интерфейс на веб-странице о выборах лучше бы сделать более удобным. Разобраться во всех загруженных гиперссылках, конечно, можно, но потребуется немало времени.

В разделе "Полезная ссылка" есть опция "Найди свой избирательный участок". Кликните, введите ИИН, после чего отобразится информация с указанием адреса избирательного участка и список кандидатов в депутаты.

Эти же данные можно получить с помощью телеграм-бота, его можно в мэссенджере в строке "Поиск" - @kostanay2022_bot.

Либо можно обратиться в Call-центр по номеру 1315. Мы проверили - оператор приветлив, ответил на все ваши вопросы вежливо и терпеливо.

Определенный набор данных, нужных избирателю, можно почерпнуть в банковских приложениях Kaspi.kz и Halyk Homebank.

Что означают цвета бюллетеней?

В день голосования - 19 марта - избиратель на участках по месту их прописки получит пять бюллетеней, все они окрашены в отличные друг от друга цвета.

На синем бланке - список партий, баллотирующихся в мажилис Парламента. 17 февраля прошла жеребьевка, которая определила расположение наименование партий в этом бюллетене:

1) Партия "Amanat",

2) Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл",

3) Партия "Respublica",

4) Народная партия Казахстана,

5) Казахстанская партия зеленых "Байтақ",

6) Демократическая партия Казахстана"Ақ жол",

7) Общенациональная социал-демократическая партия.

В бюллетене зеленого цвета - список самовыдвиженцев в мажилис. Перечень представлен в алфавитном порядке государственного языка.

Состав нижней палаты Парламента будет формироваться из 70% депутатов по партийным спискам и 30% избранных по одномандатным территориальным избирательным округам. В числе последних есть как беспартийные, так и представители партий и общественных организаций.

Костанайскую область, где более 500 тысяч избирателей, объединили в один избирательный округ № 20. По словам председателя областной избирательной комиссии Александра МАЛАШКО, 12 костанайцев были зарегистрированы в качестве кандидатов в мажилис по нашему округу, 10 из них к настоящему моменту продолжают за мандат. В том числе трое представляют политические партии.

- Нурлан Кисыков снял свою кандидатуру по собственному желанию после регистрации, - отметил Малашко. - Булату Беисову наша комиссия отменила регистрацию в связи с расхождением в налоговой декларации.

Следующие два бланка определят состав областных маслихатов, где всего 32 мандата. Половина из них сформируется на шестнадцати одномандатных округах (бюллетень оранжевого цвета). Всего зарегистрировались для участия в выборах депутатов в областной маслихат 57 самовыдвиженцев, однако двое уже сошли с дистанции.

Общественный деятель Максим Фролов, зарегистрированный по избирательному округу № 7 (г. Рудный), отказался продолжить кампанию по собственному желанию.

Заместителю декана Аркалыкского государственного педагогического института им. Ы. Алтынсарина Канату Алимбаеву из-за расхождений представленных им данных с налоговой декларацией избирком отменил регистрацию по одномандатному избирательному округу № 15 (г. Аркалык, Амангельдинский и Джангельдинский районы). Алимбаев инициировал судебный иск, но суд отказал ему в этом.

Остальные 16 депутатов в областном маслихате определятся пропорционально по количеству голосов, поданных за политические партии. Бланк с наименованиями партий имеет пурпурный цвет. В областной маслихат намерены идти представители пяти партий. В свой список "Aк Жол" включили 10 человек, "Народная партия Казахстана" - 8, "Respublica" - 6, "Amanat" - 36, "Ауыл" - 6.

Пятый бланк - серого цвета. По этому бюллетеню можно отдать голос за кандидата в депутаты в местный представительный орган - в городские и районные маслихаты.

На каждом из пяти бланков есть строка "Против всех".

Что делать, если испортили бюллетень?

Если бланк испорчен, избиратель может попросить членов участка заменить бюллетень, но только единожды. Если же гражданин намеренно испортит бланк и бросит его в урну, что тоже не исключено, этот документ не будет засчитан.

Как проголосовать не по месту прописки?

Граждане, которые в день голосования будут находится за пределами своего места прописки, смогут реализовать свое избирательное право, но лишь частично. Для начала нужно нарочно получить на участках по месту прописки открепительные удостоверения. Это можно сделать вплоть до 18 марта 18:00. В день выборов прийти в указанный избирательный участок, где количество бланков будет зависеть от места пребывания.

Например, житель Лисаковска голосует в Астане, члены столичного избирательного участка выдадут ему всего один бюллетень для выбора депутатов в мажилис по партийным спискам.

Если же этот избиратель 19 марта явится с открепительным на избирательный участок Костаная, то он сможет проголосовать за партии в списках по выборам депутатов в мажилис и областной маслихат, а также за самовыдвиженца в высший представительный орган.

Фото Сауле КУАНБЕК и Олега ПАКА