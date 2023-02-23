Для Костанайской области с населением более 830 тысяч человек отвели один избирательный округ - № 20. По одномандатному округу официально регистрацию прошли 12 потенциальных мажилисменов, среди них 3 кандидата от партий.





Последние выборы в мажилис в январе 2021 года проходили с карантинными мерами /Фото из архива "НГ"



Вот кто вошел в эту дюжину: самозанятая Алмагуль Кайбжанова, пенсионер Антон Фабрый, главный региональный ревизор по безопасности движения АО "НК "КТЖ" Әлібек Махамбет, советник акима Узункольского района Нурлан Кисыков, начальник отдела уголовного, уголовно-процессуального законодательства и законодательства о юридической помощи Института парламентаризма Булат Беисов, продавец в ИП "Нурмагамбетова Г. Н." Диас Нурмагамбетов, директор ТОО "Баязет" Сабит Нургалиев, частный адвокат Булат Абишев, исполнительный директор ТОО "ЛВ-строй" Роман Максут, руководитель Костанайской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства с/х РК Берікжан Қайыпбай (от партии "Ауыл"), директор Института истории государства Еркін Әбіл (от партии "Аманат") и директор ТОО "WEBTEX" Дамир Джаканов (от ОСДП).

Сообщение о выдвижении кандидата в депутаты мажилиса парламента по одномандатным территориальным избирательным кругам на сайте областного акимата опубликовали утром 9 февраля. Изначально в списке было 16 костанайцев, 13 из них - в порядке самовыдвижения.

Внеочередные выборы депутатов в представительные органы проходят в новом формате. Одно из новшеств - смешанная система выборов мажилисменов. 69 депутатов пройдут по партийным спискам, а 29 займут места в парламенте как самовыдвиженцы. Причем кандидатом по одномандатному территориальному избирательному округу может стать любой гражданин, если он подходит по критериям Закона "О выборах В РК". Также своих одномандатников могут представить общественные организации и политические партии.

Отметим, что количество кандидатов в день выборов может сократиться. Дело в том, что избирком направляет для проверки в уполномоченные органы представленные во время регистрации данные кандидата, в том числе налоговую декларацию. Если в ней найдут погрешность даже в нескольких тиын, территориальный орган госдоходов сообщит о несоответствии и кандидата снимут с выборной гонки.