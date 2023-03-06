Дисциплинарное дело руководителя управления культуры Костанайской области Ерлана КАЛМАКОВА совет по этике рассмотрел 3 марта. Его вместе с двумя заместителями обвиняли в незаконном отклонении заявок поставщиков по программе ArtSport, недавно инициированной президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.

- Программа ArtSport появилась по инициативе президента Казахстана, позже стали поступать сигналы о ее неэффективности, - сообщил на совете по этике прокурор. - Калмаков со своими замами оказывал незаконно предпочтение одним поставщика и отклонял заявки других. Правилами госзаказа детально регламентирован порядок отбора поставщиков. Руководитель управления культуры вместе с замами отклонили 79 заявок от 34 потенциальных поставщиков. В частности, по причине отсутствия регистрации в госреестре договора на годовую аренду помещения. И в этот же период одобрили 68 заявок 24 предпринимателям, у которых также не было договора аренды. То есть, единого подхода нет.

Ерлан Калмаков пояснил, что министерством культуры до сих пор не разработаны детали, о чем после проверки заявили даже представители генеральной прокуратуры.

- В Правилах отсутствует порядок по принятию решения при включении потенциальных поставщиков в список участников программы, - уточнил Ерлан Калмаков. - Как раз здесь и возникает очень много вопросов. Программа реализуется впервые и как при любой новой инициативе возникает много вопросов. По сути тех нарушений, которые здесь были озвучены, хочу пояснить следующее. Отметка о регистрации договора аренды сроком на год, согласно правилам, не требуется. Потом с нами проверили разъяснительный семинар, на котором сообщили, что нужно требовать регистрацию. Мы стали ее требовать у всех поставщиков. Не требовали только у тех, у кого были арендованы помещения в объектах коммунальной собственности, так эти договора автоматически формируются и регистрируются в госреестре. Соответственно возник вопрос у проверяющих, мы этот момент пояснили.

Прокурор продолжал настаивать, что это и есть оказание предпочтения одним и отклонение других.

- Государственный служащий берет на себя ответственность, его ждут 1000 детей, - отреагировал председатель совета по этике Асхат ИСКЕНДИРОВ. - Калмаков полагал, что раз у предприятия аренда госимущества, то у него уже есть регистрация. Но среди тех, кто арендовал помещения в объектах госимущества, он ни одну заявку не отклонил. И наоборот — отклонил всех, у кого была аренда в других объектах. Мы разложили всех 36 предпринимателей детально, предпочтений среди одних и других не было. Возможно, это было заблуждение, но чтобы прям предпочтение...

Споры оказались такими долгими, что на связь даже вышел представитель департамента министерства культуры, участвующий в разработке программы ArtSport. Он пояснил, что программа действительно недоработана.

- К примеру, заявки формируются один раз, но во всех документах могут быть одинаковые ошибки, - пояснил Сергей АЛЬБУТОВ. - Документы при этом не сохраняются. Так было с заявкой управления культуры Костанайской области по моделированию одежды, кройки и шитья, где поставщиком выступила фабрика «Большевичка».

- Министерством на этапе разработки допущен ряд грубых нарушений и как следствие мы имеем кучу проблем, - резюмировал Ерлан Калмаков. - К примеру, по новым требованиям составляется договор между поставщиков и родителями на посещение кружков. Поставщик ежемесячно заполняет табель, направляет его родителям, они подтверждает и автоматически «падает» табель об оплате. Если поставщики предоставили недостоверные данные, мы не имеем права их проверять. Да, недобросовестные поставщики остаются, это проблема. По ним материалы переданы в департамент экономических расследований, но по ним решение еще не принято. Мы остаемся заложниками ситуации. И на сегодняшний день мы не устранили причины, изменяющие эту ситуацию, поэтому все будет повторяться. Сегодня здесь я, завтра будет кто-то другой...

Член совета по этике Динара Утебаева сравнивал это дисциплинарное дело с делом заместителя руководителя управления физической культуры и спорта Елены Киреевой. Его рассматривали в начале декабря 2022 года, и оно тоже касалось предпочтений по программе ArtSport. Тогда Киреева уже объясняла, что программа «сырая» и сильно недоработана, но спустя всего пару месяцев появилось новое дисциплинарное дело с теми же нарушениями.

- Получается руководитель управления культуры виноват в том, что министерство создало сырую программу? - поинтересовался один из членов Совета по этике.

На этот вопрос ответа не последовало, но прокурор все равно считал, что нарушения были. Совет по этике единогласно проголосовал за прекращение дисциплинарного дела в отношении Ерлана Калмакова.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ