Дисциплинарное дело в отношении заместителя управления физкультуры и спорта Костанайской области Елены КИРЕЕВОЙ и руководителей двух отделов Виталия БОРОДИНА и Ксении ЛАЗАРЕВОЙ рассмотрели на Совете по этике сегодня, 9 декабря.

Согласно дисциплинарному делу, Киреева, Бородин и Лазарева незаконно отклоняли заявки поставщиков по спортивным закупкам.

Ерлан Басмурзин (справа)

- С 2021 года, согласно поручению президента, проводятся закупки на бесплатные занятия для детей в спортивных секциях, - сообщил суть дела прокурор Ерлан БАСМУРЗИН. - Киреева вместе с Бородиным и Лазаревой отклоняли заявки поставщиков по надуманным основаниям. В частности, из-за того, что у них отсутствовали договоры на аренду помещения сроком на один год и что они не были зарегистрированы в органах юстиции. Нарушение в том, что заявки других поставщиков, несмотря на отсутствие договора и регистрацию в юстиции, принимались. Мы усматриваем избирательный подход и незаконное отклонение заявок поставщиков.

По словам прокурора, незаконно одобрено было 76 заявок у 47 поставщиков, незаконно отклонено 70 заявок у 43 поставщиков.

Виталий Бородин и Ксения Лазарева

Елена Киреева пояснила, что программа по предоставлению госуслуг на бесплатные занятия спортом недоработана, что помогали ее дорабатывать рядовые сотрудники.

Елена Киреева (справа)

- К тому же, в 2021 году прошла оптимизация госслужащих, в управлении спорта осталось всего 13 человек, - пояснила Киреева. - Объем работ был огромный, плюс эта программа. Мы не отклоняли заявки только потому, что у поставщиков не было регистрации в юстиции, было много причин, просто указывали именно эту. Что касается договоров аренды, то у некоторых они были всего на 186 часов, а они заявляли услуги на занятия в течение 40 часов самбо, 60 часов таеквандо, 90 - еще каким-нибудь видом спорта. Естественно, мы сразу отказывали, так как у него не было даже помещения для такого количества часов. Не отказывали тем, у кого была практически годовая аренда, но не хватало 6-15 дней до годовой аренды.

Марат Сандыбаев (слева) и Асхат Искендиров (в центре)

- В том-то и дело, что у вас был избирательный подход, - отметил председатель Совета по этике Асхат ИСКЕНДИРОВ. - Если бы вы всем отказывали, у кого не было договора на годовую аренду помещения, было бы понятно. Но одним вы отказывали, а другим нет.

Прокурор добавил, что масса заявок, которая появилась после анонсирования президентом новой программы, не сразу свалилась на управление спорта. Заявки поступали в течение года и с ними можно было справиться.

- Я считаю, что программа была сложной и в ней много новшеств и нюансов, - согласился руководитель аппарата акима области, член Совета по этике Марат САНДЫБАЕВ. - Действительно, прошла оптимизация госслужащих, объем работы большой. Я думаю, мы не можем разбрасываться профессионалами, которые работают в управлении спорта. К тому же, согласно новым изменениям, срок аренды на помещения для занятия спортом поставщикам снизили с одного года до 10 месяцев. Значит, действительно, была недоработка.

Члены совета по этике проголосовали за то, чтобы вынести трем госслужащим предупреждение о неполном служебном соответствии.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ