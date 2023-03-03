Дисциплинарное дело Ерлана КАЛМАКОВА касается новой программы ArtSport, инициированной недавно президентом страны. Его рассмотрели на совете по этике департамента по делам госслужбы Костанайской области сегодня, 3 марта.

Согласно данным прокуратуры, Калмаков и два его заместителя незаконно отклоняли заявки одних поставщиков и оказывали предпочтение другим. В частности, у поставщика должен быть заключен договор на аренду помещения сроком на год.

- Но Калмаков отклонял заявки одних, у кого не было годовой аренды, а другим одобрял, - пояснил прокурор.

- Эта программа недоработана, что признала генеральная прокуратура, - пояснил Ерлан Калмаков. - Мы одобряли заявки поставщикам, у которых были арендованы помещения в зданиях коммунальной собственности.

Разбирательство оказалось столь долгим и запутанным, что пришлось привлекать специалиста из департамента-разработчика программы при министерстве культуры. Он вышел на связь по zoom и признал, что программа пока "сырая".

В итоге, выслушав все пояснения, члены совета проголосовали за то, чтобы дисциплинарное дело в отношении Калмакова прекратить.

Подробности этого дела, а также других, рассмотренных на этом совете, "НГ" расскажет в ближайшее время.

Напомним, в начале декабря за избирательный подход к одобрению поставщиков в программе ArtSport совет по этике рассматривал дисциплинарное дело в отношении заместителя управления физкультуры и спорта Костанайской области Елены Киреевой и руководителей двух отделов Виталия Бородина и Ксении Лазаревой. Тогда всем троим трем госслужащим было вынесено предупреждение о неполном служебном соответствии.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ