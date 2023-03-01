Уголовное дело по обвинению в хищении бюджетных средств при строительстве плотины в селе Шили Джангельдинского района Костанайской области продолжили рассматривать в суде № 2 Костаная 27 февраля.

На скамье подсудимых руководитель отдела ЖКХ, ПТ, АД и жилищной инспекции акимата Джангельдинского района Талгат АМИРОВ, директор ТОО Energy Construction-2020 Берик ДЮСЕМБАЕВ и эксперт ТОО «Құрылыста экспертиза» Габит АЛИН. Амиров находится под стражей, Дюсембаев под домашним арестом, Алин - под подпиской и невыезде.

Согласно обвинительному заключению, в феврале 2020 года Дюсембаев и Алин по предложению последнего приобрели в Астане ТОО Energy Construction-2020 и в этот же день Дюсембаев перерегистрировал ТОО на свое имя. ТОО занималось в том числе и строительно-монтажными работами. Найдя на сайт госзакупок объявление о капитальном ремонте плотины в п. Шили, Дюсембаев подал заявку на участие. Сумма капитального ремонта равнялась 173 43 000 тенге. В начале мая 2020 года ТОО признали победителем и оно заключило договор с отделом ЖКХ района. Уже в конце мая сумму ремонта увеличили до 193 808 000 тенге. Алин занимался технадзором работ. Амиров подписал акты приемки плотины, заведомо зная, что работы не соответствуют ПСД по объекту. Все трое обвиняются в присвоении бюджетных средств на сумму 81 419 932 тенге.

Дюсембаев полностью признал свою вину, Алин и Амиров не признали. Кроме того, представитель потерпевшей стороны - заместитель акима Джангельдинского района Динмуханбет БИДАШЕВ - заявил в январе в суде, что течи не было и никакого ущерба подсудимые не нанесли. Хотя информацию о том, что плотина стоимостью почти 200 млн тенге дала течь, представители антикоррупционной службы распространили еще летом 2021 года - задолго до того, как о деле стало широко известно.

Тогда Бидашева допрашивали онлайн, 27 февраля он явился в суд. Вопросы вновь касались течи, которую дала плотина и нанесенного ущерба.

- Я осматривал вместе с оперуполномоченным и экспертом Кумбасовым, мы выезжали на плотину в июне 2022 года, сообщил суду Бидашев. - Тогда впервые эксперт сказал про отклонения от проекта. До этого нарушений конструкции не было, плотину приняли в эксплуатацию в 2020 году. В 2021 году она простояла целостная, нарушений не было, в 2022 году было половодье. В соцсетях были сообщения, что уровень плотины не соответствует норме и его нужно поднять, жители возмущались, но существенных нарушений не было. У меня технического образования нет, я не специалист, но на месте разрушений я не увидел.

- В 2021 году в разных СМИ и на госканалах прошла информация, что плотина в Джангельдинском районе стоимостью 200 млн тенге дала течь, - заметил государственный обвинитель Диас НУРГАЛИЕВ. - Комментарий давали представители вашего акимата. Как вы можете это пояснить?

Свидетель ответил, что не знает о таких комментариях, а позже адвокаты подсудимых сообщили, что представители акимата Джангельдинского района пояснений по этому поводу не давали.

- Вы можете ответить на простой вопрос: был ли нанесен ущерб при ремонте плотины? - вновь поинтересовался Диас Нургалиев.

- Как я могу сказать причинен ущерб или нет? - эмоционально отреагировал свидетель. - Мы же с вами собрались, чтобы совершить правосудие. Когда на выезде разговаривал с экспертом, я тоже просил: есть ли ущерб и отклонения по проекту, завышена ли сумма ремонта? Он ответил, что все посчитает, сопоставит и потом даст заключение.

- Это давление на свидетеля, - заявил адвокат Габита Алина Марат СУЕНИШЕВ. - Ответит, что ущерба нет, и его обвинят, что не защищает интересы госслужбы. Когда установят сумму, акимат подаст иск.

Заместитель акима района согласился с адвокатом.

Посредством WhatsApp допросили бухгалтера актюбинского ТОО «Азия Групп.Кз» Раушан ТЛЕГЕНОВУ. Свидетельница сообщила, что работала в фирме 1,5 месяца, руководитель оформил на нее доверенность и она сняла со счетов 10 млн тенге, а до этого он всегда снимал деньги сам. Тлегенова не смогла вспомнить, за что перечислили эти деньги.

- Кажется, за реализацию ГСМ, кажется, от заказчиков были деньги, - не вполне уверенно ответила она.

- Поставлялись ли ГСМ в Костанайскую область? - уточнил прокурор.

- Кажется, да. Куда именно - не помню, - ответила свидетельница. Позже и вовсе добавила, что это было давно и она почти ничего не помнит.

Еще один свидетель, Бауржан ЖУНУСОВ, исполнял обязанности руководителя отдела ЖКХ акимата Джангельдинского района, когда начался капитальный ремонт плотины в п. Шили.

- В августе 2020 года умер наш прежний руководитель, поэтому меня назначили исполняющим обязанности, - пояснил Жунусов. - Потом объявили конкурс по капитальному ремонту плотину. Дважды он не состоялся - не было подрядчиков. Поэтому его объявили способом из одного источника. И конкурс выиграло ТОО Energy Construction-2020. За 2 месяца работы я подписал 3 акта о выполненных работах. Сначала подписал акты, потом выехал на место.

- Вы же госслужащий, занимали ответственную должность. Почему не проверили то, что подписывали? - возмутился прокурор Нургалиев.- И что увидели на месте работ?

- В акте уже были подписи Алина, Дюсембаева, поэтому и я подписал. На месте работы частично продолжались: заливали бетон, делали армасетку. В полном объеме проект по капитальному ремонту я не изучал, - ответил свидетель.

28 февраля суд продолжил допрос ключевых свидетелей. Однако адвокаты Габита Алина Марат Суенишев и Кайрат Менликул подали ходатайство о том, чтобы запретить СМИ публиковать показания и анкетные данные свидетелей. На том основании, что это могут прочитать другие свидетели и скорректировать свои показания. Судья Сатыбалды ОРАЗБАЙ, рассмотрев ходатайство, принял решение: временно запретить распространять данные свидетелей до окончания допроса всех свидетелей.

- У нас процесс открытый, гласный, - пояснил свое решение судья. - Но есть порядок, согласно которому допрошенные свидетели не должны общаться с недопрошенными свидетелями. Публикация показаний допрошенных свидетелей может препятствовать объективному исследованию обстоятельств.

"НГ" попросила юриста общественного фонда «Әділ сөз» Сергея УТКИНА прокомментировать ситуацию.

- У судьи нет полномочия запрещать журналистам распространять информацию, полученную в ходе открытого судебного заседания, - пояснил он. - Уверен, что заинтересованная сторона и так передаст свидетелям содержание показаний уже допрошенных свидетелей, то есть, без СМИ. Если для процесса критически важно, чтобы этого не было, то судья собирает свидетелей в обязательном порядке в одно судебное заседание, выводит недопрошенных свидетелей из зала и допрашивает одного за другим. Если происходит разнос по дням, то утечки не избежать в любом случае.

Когда корреспондент "НГ" сослалась на комментарий юриста «Әділ сөз» о том, что эту информацию могут сообщить недопрошенным свидетелям другие лица, судья ответил: постановление обжалованию не подлежит.

Отметим, что такое решение судьи препятствует работе СМИ при освещении процесса по резонансному делу о крупных хищениях.

О слушании, которое прошло 27 февраля, "НГ" оперативно сообщала в тот же день в нашем Telegram-канале. Однако из-за принятого позже решения судьи мы пока не можем рассказать читателям о том, что было в суде 28 февраля, каких свидетелей допрашивали и что интересного они сказали. Вся информация, включая аудио и видео, у нас есть. Ее мы распространим сразу, как только допросят всех свидетелей.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ