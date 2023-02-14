Комиссия, созданная после ЧП в Петропавловске, где девятиклассник ранил топором троих учеников, отметила наличие в школе камер видеонаблюдения и тревожной кнопки, сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РК. Однако эти устройства не защитили подростков.

Республиканским СМИ прокурор г. Петропавловск Арман Нуртазин уточнил - по предварительным данным, несовершеннолетний Д. состоит на психиатрическом учете.

На прошедшем сегодня, 14 февраля, совещании с участием акима Костанайской области по вопросам обеспечения безопасности в организациях образования корреспондент "НГ" спросила, какую работу проводят в школах с такими детьми.

- Есть специальные классы, коррекционные школы. Есть инклюзивное образование - когда в обычной школе может учиться ребенок, у которого есть заключение медико-психолого-педагогической консультации с указанием определенной программы обучения. Данный вопрос на контроле, отслеживается, - ответила руководитель управления образования Айман ИБРАЕВА.

В школах Костанайской области обучаются более 9 000 детей с особыми образовательными потребностями.

Фото Сауле КУНАБЕК