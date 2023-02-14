Трагический случай в одной из школ Петропавловска сформировал повестку прошедшего сегодня, 14 февраля, совещания в акимате Костанайской области - вопросы обеспечения безопасности в организациях образования. Накануне девятиклассник ранил топором троих школьников-подростков.





С начала февраля ввели специализированную охрану в ряде образовательных организаций области. Для этого бюджет выделил 94 млн тенге. Согласно нормативным положениям, фирмы-подрядчики должны иметь "лицензию на оказание охранных услуг, в том числе охрану объектов, уязвимых в террористическом отношении, на срок не менее трех лет". Они будут обеспечивать круглосуточную охрану объектов образования и пропускной режим.

Выбор охранной службы идет через систему госзакупок. В числе уже определившихся поставщиков в Костанае - местные компании, а также фирмы из Алматы, Караганды. Иногородние, как правило, имеют здесь свои представительства и нанимают сотрудников из местного населения.

Однако аким области Кумар АКСАКАЛОВ усомнился в подготовке сотрудников, особо обратив внимание на их возраст. Аким города Марат Жундубаев добавил в своем выступлении: половина персонала - люди пенсионного возраста.

- Обращаю внимание на качество этих компаний, чтобы не получилось, что там будут работать одни пенсионеры. Этого ни в коем случае нельзя допустить, - обратился глава региона к начальнику департамента полиции. - Лично вам проверить, кто принят на работу, какой контингент, имеют ли они соответствующие навыки в случае необходимости!





В области есть потребность в лицензированной охране - в 95 школах и колледжах ее еще нет. Аким поручил предусмотреть на ближайшей сессии вновь избранного маслихата, которая состоится в конце марта, вопрос о выделении 208 млн тенге, чтобы окончательно закрыть проблему.

В школах, где по инструкции не предусмотрено введение специализированной охраны, безопасность по ночам обеспечивают сторожа, днем – вахтеры.





Для организации системы безопасности в 596 организациях образования установлены камеры видеонаблюдения, в том числе в 455 школах и 116 детских садах. В этом году планируют обновить эту систему в 99 организациях.





- Также на ближайшую сессию маслихата будет подана бюджетная заявка на выделение средств в размере 66,3 млн тенге на обновление камер еще в 60 организациях образования, - уточнила руководитель управления образования Айман ИБРАЕВА. - Таким образом, до конца текущего года все камеры будут соответствовать утвержденным стандартам и требованиям к системам видеонаблюдения.

В организациях образования с охватом более 300 человек, в том числе персонала, должны быть установлены тревожные кнопки с выводом сигнала в дежурные части отделов полиции и ЦОУ. Всего под этот критерий подходят 250 учреждений, в 219 из них данная система налажена.

- На данный момент нет такой технической возможности в отделах полиции Амангельдинского, Аулиекольского, Камыстинского районов, - отметила Ибраева. - Не проведена оптоволоконная сеть в этих населенных пунктах. Прошу акимов данных регионов совместно с управлением информатизации принять меры по решению данного вопроса.

Аким области поручил управлению образования предусмотреть выделение более 66 млн тенге для школ, где нет системы видеонаблюдения, а в Амангельдинском, Аулиекольском и Камыстинском районах рассмотреть альтернативные варианты связи между школами, детсадами и отделами полиции.

- Есть технологии, которые в 10 раз дешевле оптоволокна, - отметил Аксакалов. - Сейчас решим вопрос так, пока не доведем к существующим школам оптоволокно.

Управление образования и департамент полиции в ближайшее время будут решать вопрос организации работы специализированных пультовых охранных агентств в Амангельдинском, Денисовском и Джангельдинском районах.

Фото Сауле КУАНБЕК

