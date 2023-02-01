Специализированная охрана начнет работать с первого квартала 2023 года в 17 колледжах и 91 школе региона. Это все учреждения образования Костаная, Рудного, Аркалыка, Лисаковска, в районах области это коснётся организации, где фактическое количество персонала и обучающихся - более 700 человек.

Служба охраны уже приступила к своим обязанностям в гимназии им. Горького в Костанае



Деятельность специализированной охраны в организациях образования регламентирована, в том числе, инструкцией по организации защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении. Согласно документу, субъекты охраны должны иметь "лицензию на оказание охранных услуг, в том числе охрану объектов, уязвимых в террористическом отношении на срок не менее трех лет".

- Лицензированная охрана будет обеспечивать круглосуточную охрану объектов образования и пропускной режим, - пояснила "НГ" пресс-секретарь управления образования Костанайской области Анна ЛАЗАРЕВА.



На организацию специализированной охраны из областного бюджета выделили 94 млн тенге. Также городские школы и колледжи направят на эти цели часть средств из подушевого финансирования своих организаций, в частности - зарплату сторожей.

- Действующий персонал, осуществляющий охрану организаций образования, в соответствии с трудовым законодательством получит уведомление о расторжении трудового договора в установленные законом сроки, - отметила Лазарева.



В Костанае с 1 февраля ввели специализированную охранную службу в 25 школах из 35-ти. В остальных в ближайшее время также будет своя охрана, уточнили в городском отделе образования. Сроки скорректированы в ходе конкурсных процедур по госзакупкам.

В числе уже определившихся служб охраны - компании из Костаная, Алматы, Караганды. Иногородние фирмы имеют здесь свои филиалы, уточнили в отделе образования.

В гимназии им. Горького услуги специализированной охраны до конца этого года, по информации сайта госзакупок, обошлись в 6 150 000 тенге. Поставщик местный - ТОО "Жеке Батыр".





Согласно технической спецификации, сотрудники должны обеспечить, а также пресечь возможные угрозы безопасности жизни и здоровья персонала и обучающихся. Кроме этого, в зоне их контроля - недопущение хищения, уничтожения и повреждения материальных ценностей. В случае их возникновения сотрудники незамедлительно сообщают в группу быстрого реагирования (при этой же охранной службе) и полицию. Одним из требований - отсутствие у специалистов вредных привычек и наличие навыков по решению конфликтных ситуации.

Если раньше в школах области при установленных турникетах дети и даже третьи лица еще могли зайти, так сказать, по-свойски, то теперь пропускной режим в присутствии специализированной охраны будет строго соблюдаться. В родительских чатах ходит сообщение: "Проверьте у детей наличие турникетных карт. Завтра в школу заходит охрана, без карт не пропустят".

- Пусть родители не беспокоятся, это фейк, - сказала директор гимназии Гульфия ДАНДЫБАЕВА. - Дети, как заходили, так и будут заходить в школу. Наша миссия - принимать и обучать детей.

В школе уверены, что сам факт присутствия специализированной охраны дисциплинирует людей. Специалисты охранной службы прошли специальное обучение в условиях террористической угрозы. За смену специалист несколько раз обходит территорию школы как внутри, так и снаружи. Холодного и боевого оружия у охраны нет. В случае чрезвычайной ситуации его основная задача - оперативно отреагировать, используя тревожную кнопку, оповестить специальные службы. А уже дальше будут работать вооруженная группа быстрого реагирования и правоохранительные органы.

Фото Сауле КУАНБЕК