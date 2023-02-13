В Петропавловске произошло ЧП в школе № 4. Один из учеников 9-го класса пронес в школу топор и нож и до начала уроков напал на старшеклассников, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Фото:pkzsk.info

Информация о нападении начала появляться в городских пабликах. В сообщении говорится, что девятиклассник пронес в школу топор и нож, надел маску в туалете, вышел в коридор и ранил трех учеников.

Двое детей находятся в детской больнице с колотыми ранами головы и предплечья, третьему ребенку на месте была оказана медицинская помощь. Пострадавшие дети учились в 10-м и 9-м классах.

Руководитель управления образования Северо-Казахстанской области Назир Жашибеков пояснил, что детей в школе не обыскивают на входе.

Прокуратура Северо-Казахстанской области и Департамент полиции области подтвердили инцидент и уточнили, что все потерпевшие доставлены в детскую областную больницу, находятся в сознании.

"Несовершеннолетний Д. задержан сотрудниками полиции, по данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 24 – пунктам 1, 14 части 2 статьи 99 Уголовного кодекса "Покушение на убийство". По предварительным данным, несовершеннолетний Д. состоит на психиатрическом учете. Действиям несовершеннолетнего и администрации школы будет дана правовая оценка в рамках досудебного расследования. Остальные обстоятельства устанавливаются", - говорится в сообщении.