Во всех школах Казахстана проведут проверки безопасности после нападения в Петропавловске, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения.

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Сообщается, что по поручению министра просвещения по факту случившегося в школе города Петропавловска создана комиссия. В ее состав вошли представители Комитета по охране прав детей, Департамента по обеспечению качества в сфере образования, Управления образования Северо-Казахстанской области.

"Отметим, в школе для обеспечения безопасности установлены камеры видеонаблюдения и имеется тревожная кнопка. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

Вместе с тем управлениям образования областей, городов республиканского значения поручено провести проверки безопасности во всех общеобразовательных школах страны.

Отметим, 30 марта 2022 года для обеспечения безопасности в организациях образования министерством утверждена инструкция по организации антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, и объектов, уязвимых в террористическом отношении, осуществляющих деятельность в сфере образования и науки.

Напомним, утром 13 февраля в Петропавловске произошло ЧП в школе № 4. Один из учеников 9-го класса пронес в школу топор и нож и до начала уроков напал на старшеклассников.

По неподтвержденным данным, двое детей находятся в детской больнице с ранами головы и предплечья, третьему ребенку на месте была оказана медицинская помощь. Пострадавшие дети учились в 10-м и 9-м классах. Прокуратура Северо-Казахстанской области и Департамент полиции области подтвердили инцидент и уточнили, что все потерпевшие доставлены в детскую областную больницу, находятся в сознании.