На процессе по уголовному делу Игоря ГРАНОВСКОГО сегодня, 10 февраля, весь день допрашивали свидетелей. Грановский обвиняется в создании финансовой пирамиды под видом ПК "Лучший выбор-2018".

Грановский (слева) и его адвокат

В кооперативе было 458 пайщиков, за счет которых Грановский привлек почти полмиллиарда тенге. Часть средств потратил на покупку 77 объектов недвижимости и 5 машин, которые раздал первым пайщикам. Как утверждают потерпевшие. квартиры и машины в первую очередь получили его жена, дочь и коллеги. Пайщики вносили определенные суммы и им обещали квартиры в ближайшие несколько месяцев.

Сегодня допрашивали потерпевших из районов Костанайской области и других городов Казахстана, в которых были филиалы кооператива. Все давали показания по WhatsApp.

- Узнала о ПК в 2019 году из местной газеты, - рассказала жительница Карабалыка Гульнара УСПАНОВА. - В Карабалыке были офис и консультант. Я внесла 4,5 млн тенге, которые, согласно решению суда, мне должны вернуть. Но Грановский их так и не вернул.

Еще две жительницы Карабалыка - Раиса ЮНГ и Гульбаршин МУХАМЕДЖАНОВА - сообщили, что внесли 910 000 и 800 000 тенге. Обеим обещали квартиры в ближайшие месяцы, но в итоге ни денег, ни жилья.

- Пусть его накажут по закону, лишь бы деньги вернул, - высказалась потерпевшая Юнг.

Житель Степногорска Виктор АХМЕТОВ сообщил, что в этом городе тоже был филиал "Лучшего выбора-2018".

- Я вложил всего 50 000 тенге, мне советовали вносить еще деньги в течение года, но я не вносил, - рассказал Ахметов. - В тюрьму сажать не надо, но 50 000 тенге пусть вернет.

- Я вложила 50 000 тенге, потом хотела вложить еще, но пошли слухи, что это мошенники, - сообщила жительница Костаная Салтанат СЕРИКПАЕВА. - Мой иск есть в уголовном деле. Если вернет деньги, можно его не сажать.

Основное требование всех потерпевших - возврат вложенных денег. У большинства уже есть положительные решения по гражданским искам, но Грановский пока никому ничего не выплатил.

- Гарантия выплат зависит от имущества, которое есть у производственного кооператива и у Грановского, - пояснила судья Алтынай БАЙЖУМАНОВА. - И от того, каким будет приговор Грановскому.

Допрос потерпевших суд продолжит на следующей неделе.

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