Судебный процесс по делу 63-летнего Игоря ГРАНОВСКОГО продолжился в суде № 2 Костаная сегодня, 19 января. Его обвиняют в созданию ПК "Лучший выбор-2018", который гособвинитель назвала финансовой пирамидой.

В кооперативе было 458 пайщиков, за счет которых Грановский привлек почти полмиллиарда тенге. Часть средств потратил на покупку 77 объектов недвижимости и 5 машин, которые раздал первым пайщикам. Квартиры и машины в первую очередь получили его жена, дочь и коллеги, утверждают потерпевшие.

Сегодня суд продолжил их допрос. Таисия ГАЛЯУТДИНОВА, перечислившая одну из самых крупных сумм - 5 млн тенге - сообщила, что Грановский буквально остановил ее в дверях, чтобы забрать эти деньги.

- Мы решили купить дом за 10 млн тенге, у нас было 5 млн тенге, - пояснила Галяутдинова. - Под условия "Жилстройсбербанка" мы не подходили. Я увидела объявление в Костанае, пришла в ПК и сразу спросила, могут ли они дать еще 5 млн тенге на дом. Разговаривала лично и только с Грановским. Он сказал: "Если перечислите 50% от суммы, будете вне очереди, в которой уже 200 с лишним человек. Дом купим в течение 7-8 месяцев". Я сказала, что это долго, потому что продавец уезжает в Россию и столько ждать не будет. Развернулась и пошла. Грановский остановил меня прямо в дверях и сказал: "Хорошо, раз такая крупная сумма, купим дом за 3 месяца. Тем более, что он у вас уже есть". Я перечислила 5 млн тенге через "Народный Банк".

По словам потерпевшей, через три месяца Грановский сказал, что деньги так и не скопились. Тогда она попыталась договориться с хозяйкой дома, чтобы он перевел эти 5 млн тенге из ПК ей, а остальные - когда их накопит ПК.

- Еле угоговорили хозяйку дома и пошли к нотариусу, - продолжила Галяутдинова. - Нотариус сразу сказала: "Не думаете, что это мошенничество?" Запросила устав и другие документы ПК. После этого хозяйка дома отказалась нам его продавать на таких условиях.

Галяутдинова пояснила, что в апреле 2019 года она нашла другой дом. Хозяин согласился на рассрочку.

- Я пришла к Грановскому и сказала об этом, а он ответил: "Ну и что, что вы нашли дом? Я уже и ваши деньги потратил!" У меня чуть сердечный приступ не случился, - еле сдерживая слезы сказала потерпевшая. - Я возмутилась - мол, вы же обещали, что мы вне очереди, что, если дом не купите, то вернете наши 5 млн тенге. Но он только грубил в ответ...

Позже Галяутдинова заключила медиативное соглашение с Грановским о выплате 5 млн тенге в течение 12 месяцев, но ни копейки так и не получила.

- А что вас возмутило в словах Грановского? Он вам правильно сказал, что денег нет, счета арестованы, - возразил адвокат подсудимого Сергей ПОНОМАРЕВ. - Когда у вас мусор по договору не выводят, вы же директора ТОО не обвиняете! И вот из-за таких, как вы, кто был против снятия ареста с других квартир Грановского, две квартиры в Рудном ушли с торгов за половину цены. Их можно было продать в два раза дороже и раздать долги.

Потерпевшая отметила, что все обещания исходили только от Грановского и виноватым считает именно его.

- Считаю, что его нужно посадить! - ответила Галяутдинова на вопрос судьи о мере наказания для подсудимого.

Потерпевшая Роза МУХАМЕДЖАНОВА, напротив, винила только себя.

- Я внесла 900 000 тенге в ПК, хотела со временем малосемейку купить, но потом передумала, - пояснила онп. - Когда пришла вернуть деньги, мне сказали, что их нет, а счета арестованы. Ну кто виноват? Сама пришла по объявлению. Сама виновата, головой нужно было думать!

Очередное заседание по делу назначено на 20 января.