Процесс по делу 63-летнего Игоря ГРАНОВСКОГО начался в суде № 2 Костаная сегодня, 18 января. Его обвиняют в создании финансовой пирамиды под видом ПК "Лучший выбор-2018". В кооператив вошли 458 пайщиков, которые вкладывали деньги на льготную покупку недвижимости и машин.

- Грановский вместе с женой и дочерью зарегистрировал ПК, который в итоге оказался финансовой пирамидой, - сообщила государственный обвинитель Нино КАПАНАДЗЕ. - С 1 февраля 2018 года по 13 мая 2021 года Грановский привлек 459 700 505 тенге. Часть средств он потратил на покупку 77 объектов недвижимости и 5 машин, которые предоставил первым вкладчикам. Все квартиры были в залоге ПК до исполнения по договорам.

Как пояснила Капарадзе, у ПК были все признаки финансовой пирамиды: отсутствовала лицензия, каждый пайщик должен был привести еще одного, целью было легкое обогащение за счет других вкладчиков и другое. Филиалы ПК действовали в разных районах Костанайской области, а также в Акмолинской, Карагандинской и Павлодарской областях. По делу проходит 17 потерпевших, ущерб которых составляет от 860 00 тенге до 5,5 млн тенге.

Схема была такой - за счет взносов новых пайщиков сначала приобретались дома и квартиры тем, кто раньше пришел в ПК "Лучший выбор-2018". Но обещали, что в течение 3-6 месяцев все получат жилье.

Игорь Грановский вину не признал полностью.

- Не знаю в чем обвинение усмотрело признаки финансовой пирамиды, - отметил подсудимый. - Показания давать буду.

Суд перешел к допросу потерпевших.

Двое из них сообщили, что вложили от 3 млн до 5 млн тенге, Грановского видят в первый раз, а в рудненском офисе их встречала Меруерт Ищанова.