Казахстанцы жалуются, что зря потратили несколько месяцев на то, чтобы дождаться свой очереди в автосалонах для покупки машины по программе льготного автокредитования, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В редакцию Tengrinews.kz продолжают обращаться читатели касательно льготных автокредитов. По их словам, ранее они ездили в автосалоны и вставали в очередь на приобретение конкретной модели машины. Причем некоторые занимали место почти год назад. Одним почти удалось дождаться очереди, но запущенная 6 февраля платформа autonesie.kz лишила их возможности купить авто по льготным условиям.

"Я почти год назад пошла в автосалон, чтобы встать в очередь. В конце декабря она подошла, и мне позвонили из автосалона. Я, вся такая довольная, поехала туда, выбрала с менеджером машину, получила счет на оплату и ждала финансирования. Но потом выяснилось, что это все зря. Потому что для получения финансирования нужно теперь подавать заявку на сайте autonesie.kz. Я два раза пыталась оформить заявку, заполнила все, но портал выдал ошибку и не позволил мне выбрать автопроизводителя.

Очень жаль, что государство нас обмануло. Потому что я ранее продала машину, а деньги хотела потратить на первоначальный взнос. Но в итоге оказалась так жестоко обманута. И я не удивлюсь, что эти машины по льготному автокредитованию получат наши "слуги народа", то есть чиновники, либо весьма обеспеченные люди. А ведь программа рассчитана именно на население со средним доходом. Очень жаль", - написала в редакцию одна из читательниц.

Житель столицы Жолымбет Мейрамбеков также вставал в очередь несколько месяцев назад, а точнее, в мае прошлого года. Тогда он был примерно 600-м по счету. Осенью мужчина проверял продвижение этого списка и обнаружил себя на 213-м месте.

"Менеджеры автосалона тогда мне сказали, что очередь теперь двигается медленно, потому что финансирование льготного автокредитования приостановилось. Я ждал возобновления, но 6 февраля не успел попасть в пул претендентов и теперь не знаю, как вообще воспользоваться возможностью льготного автокредита.

Я считаю, что в этот 18-секундный список из 761 кандидата сначала надо было внести действующую очередь в автосалонах, а уже потом дать возможность записываться туда остальным желающим. Как-то несправедливо получается. Мы были в том списке 213-ми по очереди и могли бы сейчас по справедливости стать обладателями авто. Но правительство наплевало на действующий до сегодняшнего дня список. Обидно, непродуманно и несправедливо", - сказал он.

Еще один казахстанец рассказал, что полгода ждал машину по программе льготного автокредитования. В начале февраля ему позвонили из автосалона и сказали, что автомобиль доставлен.

"После этого я получил счет на оплату. Пошел в банк, оформил заявку и в настоящее время получил предварительное одобрение банка. Но 6 февраля не успел подать заявку через этот сайт autonesie.kz. Как теперь мне быть? Ждать ли финансирования? Есть ли решение в данном случае?" - задается вопросами претендент.





В Фонде развития промышленности пояснили, что очередь в автосалонах не имеет отношения к деньгам льготного автокредитования. Как оказалось, для участия в программе нужно обязательно получить одобрение на сайте autonesie.kz. Лишь после этого можно идти в автосалон, проверять наличие машины и уже потом оформляться.

"По нашей программе все льготное авто выдаются только для участников пула, которые зарегистрированы на сайте autonesie.kz. То есть если вы на данный момент не зарегистрированы и не являетесь участником пула, то по нашей льготной программе не получится получить автокредит. Но если имеется на руках счет на оплату, то есть возможность получить льготный автокредит по линии Банка развития Казахстана", - объяснил заместитель председателя правления Фонда развития промышленности Ринат Гаппаров.

Справочно: в Казахстане программа льготного автокредитования запускалась два раза - в 2015 и 2022 годах. В первый раз ее оператором был назначен Банк развития Казахстана. А во второй - Фонд развития промышленности.

Чтобы получить финансирование по линии ФРП, казахстанцам нужно раз в месяц подавать заявку на сайте autonesie.kz и пытаться войти в пул. В случае успешной попытки претендент получит возможность купить авто по льготным условиям.

Что касается финансирования по линии БРК, то здесь пока не внедрена та система, которая есть в ФРП. Желающие могут пойти в автосалон, выбрать имеющуюся в наличии комплектацию машины, взять на нее счет на оплату и поинтересоваться в банках, есть ли деньги от БРК. В случае положительного ответа можно будет оформлять кредит.

Напомним, 6 февраля стартовал прием заявок на льготное автокредитование. Однако многие претенденты не смогли попасть в пул участников, заполнив заявление даже менее чем за минуту. В Фонде развития промышленности заявили, что нужное количество заявок (761) зарегистрировали за 18 секунд.

Фото ©Тengrinews.kz/Шокан Алхабаев