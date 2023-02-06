Согласно условиям программы, стоимость автомобиля не должна превышать 15 млн тенге, сумма кредита должна быть не более 10 млн тенге., передает корреспондент КазТАГ.

«С мая 2022 года АО «Фонд развития промышленности», являясь финансовым оператором программы льготного автокредитования, выделил банкам второго уровня 100 млрд тенге для последующего кредитования физических лиц-покупателей легкового автотранспорта отечественного производства. Дальнейшая реализация программы, которая рассчитана на 30 лет, будет осуществляться на основе револьверного механизма кредитования, за счет погашения новыми заемщиками кредитных платежей», - сообщается на сайте платформы autonesie.kz в понедельник.

Временем начала регистрации заявок физических лиц на включение в список участников программы льготного автокредитования указано 10.00 по времени Астаны.

Кредит выдается без первоначального взноса по 4% годовых при годовой эффективной ставке вознаграждения 7,5%.

«ГЭСВ (годовая эффективная ставка вознаграждения) для заемщика, определяемая в соответствии с требованиями Национальногоб Республики Казахстан, не должна превышать 7,5% годовых с учетом затрат конечного заемщика по страхованию и оформлению автотранспорта (в том числе в залог)», - сказано в описании программы.

Обязательные требования:

- финансирование на одного заемщика предоставляется не более одного раза в течение двухлетнего периода;

- заемщик, самостоятельно оплачивает расходы по страхованию и оформлению в залог легкового автотранспорта отечественного производства.