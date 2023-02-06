В Фонде развития промышленности (ФРП) заявили что 761 заявку на льготное автокредитование подали за 18 секунд, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:elements.envato.com

"761 казахстанец зарегистрировал свои заявки в первые 18 секунд с начала старта работы платформы в 10:00. Количество посетителей сайта первую минуту составило 125 тысяч человек", - заявили в ФРП.

Отмечается, что после достижения лимита прием заявок был автоматически завершен, функция "подать заявку" стала неактивной.

"В процессе подачи заявки некоторые пользовали не смогли выбрать автопроизводителя, что также связано с достижением лимита заявок", - добавили в фонде.

В ФРП добавляют, что следующий прием заявок будет доступен казахстанцам в марте, и далее - на ежемесячной основе.