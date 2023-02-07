Сеть ресторанов продолжает работать без названия, передает Informburo.kz.

Фото из архива "НГ"

Председатель Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Казахстана Куаныш Еликбаев в кулуарах правительства высказался о бывших ресторанах McDonald's.

"Казахстанская компания, которая занимается сетью ресторанов, работает под логотипом "Мы открылись". Бренд McDonald's ушёл из Казахстана. Сейчас там продаётся на 80% тот же ассортимент товаров", – сообщил Куаныш Еликбаев.

По словам представителя МТИ, основные, незаменимые ингредиенты, которые используются в ресторанах быстрого питания, по-прежнему российского производства. Но в казахстанской компании заверили, что ведут работу по внедрению казахстанского сырья, в том числе мясного и молочного происхождения.

"Пока это название – "Мы открылись". Для регистрации определённого бренда нужно время. Сейчас эта компания прорабатывает казахстанское название таких ресторанов, насколько нам сообщали. Пока нет каких-то вариантов", – резюмировал спикер.

Ннапомним, ресторан сети быстрого питания McDonald's закрылся в Костанае 18 ноября "из-за ограничений в местных поставках" и не работал больше двух месяцев. Двери ресторана открылись вновь 27 января.