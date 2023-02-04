3 февраля в Федоровском районе прошла встреча населения с акимом Костанайской области Кумаром АКСАКАЛОВЫМ. Это мероприятие проводится по подписанному в прошлом году указу президента РК. На деле встреча с жителями района сузилась до Воронежского сельского округа, на которое пригласили в основном учителей, специалистов сельских акиматов и местных глав крестьянских хозяйств. Всего не более 50 человек. Это не удивительно, ведь единственный анонс мероприятия был на сайте главы региона, который за несколько месяцев набрал 19 просмотров.

Кумар Аксакалов общался с главами крупных КХ сельского округа, вызывал их к трибуне по списку.

- Прежде всего со стороны государства нужно протянуть воду и сделать дорогу до села, отремонтировать внутрипоселковые дороги и освещение, обеспечить нормальную работу школы и медпункта, отработать все вопросы с работой акимата и полиции, - сказал Аксакалов. - Ну и в свою очередь выслушать руководителей сельхозпредприятий, работающих в этом районе. У них работа должна ежегодно улучшаться. Если не улучшается, мы начинаем разбираться почему так происходит. Государство ежегодно выделяет большие средства, соответственно работа должна идти в лучшую сторону.

Первым выступил руководитель КХ "Успеновское" Анатолий СЕРГЕЕВ. Он доложил главе региона о том, какая у него производственная база, а его труженики круглый год обеспечены работой.

- Мы производим органическую продукцию без применения гербицидов, ежегодно отгружаем ее в Европу, - сказал Сергеев. - Цель какая? Получить чистую продукцию, естественно там цена завышена. Конечно, есть трудности. Это новая сфера деятельности, нет отработанной технологии, нет соответствующей техники. Мало того, эта технология затратная, потому что вместо гербицидов мы несколько раз обрабатываем землю - боремся с сорняками механическим способом. Для повышения плодородия мы применяем севооборот, куда ввели бобовые культуры, используем комбайны с измельчителями. Работает на предприятии 43 человека.

Аким перебил главу КХ, потому что у него в справке значились только 20 сотрудников. Аксакалов отметил, что предприниматели специально затраты и налоги проводят через КХ, потому что там упрощенная система. Недоволен глава региона из-за того, что от сельского хозяйства поступает мало налогов. Сергеев попытался объяснить, что разделение на КХ и ТОО сделано в рамках участия в программе, по которой 59 семей оралманов были участниками долевого пользования земли, получали арендную плату за использование, а позже стали соучредителями ТОО и получали долевые средства.

- По пшенице у нас в среднем урожайность получилась 10 ц/га, по льну около 5, - сказал Сергеев и отреагировал на слова акима о том, что ситуация должна с каждым годом меняться. - Ситуация меняется, раньше было хуже. В последние годы осадков мало и не все от нас зависит.

- Кто занялся сельским хозяйством, он должен производить больше продукции, поскольку государство каждый год выделяет все больше средств на поддержку, - сказал Аксакалов. - Вчера я встречался с сельхозниками всей области. И показывал им данные в сравнении. Для объективности нам нужно сравнивать себя с 1997 годом, когда две области объединились. Урожайность не растет! Мясо производили в 97-м году 198 000 тон, в прошлом году всего 90 000 тонн. Молока производили в 97-м 436 000 тонн, в 22-м 420 000 тонн. И как это называется? А государство все вкладывает и вкладывает только по вашему сельскому органу 2 млрд тенге на 10 хозяйств. Куда делись деньги? Почему не кормят страну? Бешеные цены на продукты питания, потому что их нет. А кто должен производить?

Чуть позже предприниматели напомнили акиму области о проблемах с работой программы платформы Qolday. Они отметили, что даже если ее починят, то многие КХ уже не получат субсидии от государства, так как пропущены все сроки.

- Когда в последний раз проводился агрохимический анализ почвы и где его результаты? - спросил Аксакалов. - Это же главная оценка работы сельхозтоваропроизводителей. Если нет гумуса, значит, нет технологий, удобрений и результатов. У нас по области внесено 46 тыс. тонн удобрений, вместо 164 тыс. тонн. Естественно нет результата.

Михаил Жигалко

Продолжая свой рассказ, Сергеев отметил, что его КХ помогает малоимущим, чистит дороги от снега, ремонтирует школу и с 1997 года организовывает подвоз воды. Представитель другого КХ Михаил ЖИГАЛКО, отчитываясь перед акимом подчеркнул, что оказывает "любую помощь, какую просят". Аксакалов попросил конкретнее перечислить, какую помощь округу оказало его КХ. Отвечать пришлось акиму Воронежского сельского округа Луизе ДУБКО. По ее данным, КХ "Оджахвердиев" закупило продуктовые наборы на 50 000 для детей-инвалидов, а также помогли многодетной семье перед Новым годом. Такой ответ акима не устроил, посчитав помощь недостаточной.

- Мы в этом году делали детскую площадку, они активное участие приняли, - вступилась за КХ Дубко. - Несколько КамАЗов песка нам привезли, чтобы выровнять площадку.

Этот ответ акима тоже не успокоил. А фраза про КамАЗы с песком стала локальной шуткой. После представители КХ начинали свой доклад со слов "про КамАЗы с песком я вам рассказывать не буду..."

С представителем КХ "Людмила" Ниной ЛУЦЕНКО у акима области возник спор о том, как сохранить на селе молодежь. Аксакалов считал, предприниматели плохо мотивируют сотрудников.

- Людей нет и это большая проблема, молодежь вообще не хочет оставаться, хоть 150 тысяч заплати им, хоть 200 тысяч, - сказала Луценко, слова которой аким области назвал отговорками. Луценко продолжила, - Это легко рассуждать, а если молодежь не остается. Хоть что говорите, но для молодежи в городе жить привлекательнее. Был бы в селе газ, может еще... В городе красиво, там строят новые дома, там тепло. Не остается молодежь.

В качестве альтернативы Аксакалов привел соседнее ТОО "Турар", о котором совсем недавно рассказывала "Наша газета". Уже после встречи аким области поехал на базу ТОО, осмотрев по дороге новый фельдшерско-акушерский пункт и новые дома, построенные с помощью "Турара". Здесь же аким пообщался с молодыми специалистами, которые оказались довольны условиями сельской жизни. Единственная просьба, которую озвучили сотрудники ТОО - добавить к фельдшерскому пункту аптеку.

По газификации сел, отсутствие которой также влияет на отток кадров, глава области пояснил, что не хватает мощности труб.

- Она запроектирована на 310 000 куб. м. в час, сейчас идет модернизация, которая увеличит пропускную способность до 410 000, - сообщил Аксакалов. - Но подключаются предприятия. Все рассчитано под эти объемы, труба больше не пропустит. Поэтому к 2026 году газа у нас не будет хватать. Нам нужен дополнительный объем для развития экономики, мы над этим работаем. И тогда вопрос газификации сел... у нас только 4 села из 49 газифицированы. Как только получаем объем газа, строим трубу, пойдем по другим районам.

Выслушав доклад акима округа о планах на 2023 год, глава области добавил, что "на следующую школу нужно собрать больше людей, ведь в школе есть актовый зал". Правда быстро выяснилось, что в школе после замены чугунных батарей на новые стало значительно холоднее. Аким области поручил найти главную причину и решить проблему. Кумар Аксакалов обещает регулярно проводить встречи с населением. Надеемся, что следующая с расширенным составом приглашенных отчетная встреча, пройдет уже в теплой школе.

Фото Георгия ГОВОРОВА