Один из новых индикаторов развития сельских территорий - строительство там жилья. Даже не в райцентрах, где со скрипом, но кое-что кое-где все-таки возводилось. Теперь в массы пущена идея - строить в поселках, удерживая таким образом население, в первую очередь - специалистов. А значит, строить надо с участием сельхозпроизводителей, которые вроде бы должны быть заинтересованы в рабочей силе. Государство, в свою очередь, заинтересовывает их, обещая субсидировать 50% затрат на строительство жилья.

2019 год. Камышный сельский округ. Тураровские дома / Фото из архива «НГ»

Честно, судя по разговорам в кулуарах после совещания у акима области, отношение к этой, все еще толком не принятой программе, неоднозначное. Дескать, надо, чтобы работа для сельчан была, тогда уже о жилье разговор заводить... Хотя все акимы районов о том, что СХТП будут строить, отчитались. Хоть один-два дома, хоть реконструировать, но будут.

На совещании, в докладе акима Федоровского района, звучала фамилия директора ТОО «Турар» Кайрата Оспанова. Он будет строить два дома в Камышном сельском округе. В дополнение к двадцати уже имеющимся. Фирма возводит их для своих людей с 2012 года.

- Без всякой программы и поддержки со стороны государства, - сказал, отвечая на вопросы «НГ» Оспанов. - Почему строим? Мое глубокое убеждение - человек, механизатор, которому я доверяю работать на комбайне за 400 тыс. евро, должен жить в нормальных условиях, а не в землянке с туалетом на улице. У нас и на ферме оборудование «умное» и дорогое, специалисты должны быть соответствующие, поэтому жить им в глубинке должно быть хорошо.

В 2019 году, освещая визит в район вице-премьера РК, мы видели тураровские дома. Полностью меблированные (кроме телевизора), просторные, с летней кухней, надворными постройками. Сдаются в аренду. Только в аренду. И менять здесь что-то директор не намерен. Живи, пока работаешь. Но, если ушел из ТОО на пенсию, и ты, и супруг имеет право жить, что называется, до последнего вздоха. Аренда - 10 000 тенге в месяц плюс коммуналка. Но по выходе на пенсию от всех платежей люди освобождаются.

- Я тут круче Путина, - с юмором замечает Оспанов, - в РФ по достижении 70 лет от коммуналки освобождаются, но до этого срока еще дотянуть надо... Что касается программы, то мне по поводу нашего опыта звонили уже и из акимата, и из Астаны. Главное, ее не профукать по мелочам. Там, насколько я знаю, субсидировать будут только строительство домов площадью 100 квадратов, строишь 120 - твои проблемы. И возмещать затраты готовы только за жилье. Вы где видели в селе дом для настоящего хозяина без летней кухни, без сарая?

Еще один вопрос: кто будет заниматься жильем? Оспанов строил много, у него и свой небольшой бетонный завод есть, он комплекс животноводческий поднимал своими силами, на определенном этапе лицензию строительную фирма получила, сейчас имеет ее второй категории... Без опыта найти хорошего подрядчика нелегко. Но в целом предприниматель считает, что вопрос с обновлением жилого фонда на селе не то что назрел, перезрел уже. Жилье, построенное в совхозные времена, доживает последние годы. Потом будет просто разваливаться.