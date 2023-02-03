С 1 февраля эту платформу, где пользователи платили абонентскую плату, сменила государственная ЕГИСС. Однако 2 февраля участники представительного сельхозсовещания в Костанае заявляли, что с работой системы на старте возникли проблемы.

Возникли несмотря на то, что 1 февраля на нескольких новостных порталах РК пресс-служба министерства сельского хозяйства сообщила: «Все технические нюансы приведены в соответствие, портал готов принимать заявки фермеров».

- У них возникли технические трудности, ведется обучение со специалистами управлений сельского хозяйства, надеемся, что в ближайшее время Единая государственная информационная система субсидирования заработает, - прокомментировал ситуацию руководитель управления сельского хозяйства акимата Костанайской области Тимур БИСИМБАЕВ.

Однако оказалось, что вопрос не только в невозможности на старте ЕГИСС подать заявку, но и в долгах.

- За три года - 2020-й, 2021-й, 2022-й - наше хозяйство приобрело техники на 1,3 млрд тенге. Частью за собственные средства, что-то в лизинг. Мы должны были за это получить около 200 млн тенге инвестиционных субсидий. Реально получили в прошлом году 27 млн. Что с долгами? К посевной это было бы кстати, зерно упало в цене, а нужно покупать удобрения, семена. Когда выплатят? - задал вопрос директор ТОО «Нур-Айгер-СК» Серикбай ДЖУМАГУЛОВ.

- У нас по итогам прошлого года не выплачено около 10 млрд тенге субсидий, - ответил Бисимбаев, - на этот год нам выделили 12 млрд тенге на субсидирование, выплатить долги хватит в любом случае. И мы дополнительно запросили деньги, чтобы были средства на гербициды, семена. Вопрос решится при уточнении, обычно это делается в марте. Но не совсем ясно, смогут ли операторы ЕГИСС интегрировать в эту систему все данные по долгам с сохранением очередности предпринимателей. Пока вопрос открытым остается.

В завершение темы директор ТОО «СарыАгаш» Утеген МУРТАЗИН высказал опасения, что все трудности с ЕГИСС могут продлиться не один месяц.

- Предложение донести до Минсельхоза такое, - сказал он, - до начала нормальной работы ЕГИСС продлить работу Qoldau, чтобы нам не потерять субсидии.

Зал откликнулся аплодисментами.