Сколько иностранных автомобилей легализовали в Костанайской области?
Семь автомобилей легализовали в Костанайской области за первые два дня с начала действия новых правил, сообщили в департаменте полиции Костанайской области. Всего с заявками на легализацию обратилось 35 человек.
- Из поданных заявок на учет поставлено 7 автомобилей, три из которых приобретенные в Армении, столько же в Российской Федерации и один из США. Еще 28 автомобилей в обработке, - рассказали в ведомстве.
Как отмечают в полиции, количество желающих поставить на учет свой иностранный автомобиль с каждым днем растет. Помимо этого большое количество граждан приходит по вопросам разъяснения легализации.
Напомним, правила по легализации иностранных автомобилей в Казахстане начали действовать с 23 января.
Подать заявку на легализацию можно:
- через портал электронного правительства е-gov.kz;
- через приложения банков второго уровня;
- в ЦОНах.
По правилам автомобиль должен быть ввезен в Казахстан до 1 сентября 2022 года, не должен состоять на криминальном учете, должен быть снят с учета по месту прежней регистрации в другом государстве. Также автомобиль, ввезенный из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, должен пройти таможенную очистку.
По прогнозам в рамках акции в Костанайской области на учет будет поставлено более 3 тыс. автомобилей.
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