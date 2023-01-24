Семь автомобилей легализовали в Костанайской области за первые два дня с начала действия новых правил, сообщили в департаменте полиции Костанайской области. Всего с заявками на легализацию обратилось 35 человек.

- Из поданных заявок на учет поставлено 7 автомобилей, три из которых приобретенные в Армении, столько же в Российской Федерации и один из США. Еще 28 автомобилей в обработке, - рассказали в ведомстве.



Как отмечают в полиции, количество желающих поставить на учет свой иностранный автомобиль с каждым днем растет. Помимо этого большое количество граждан приходит по вопросам разъяснения легализации.

Напомним, правила по легализации иностранных автомобилей в Казахстане начали действовать с 23 января.

Подать заявку на легализацию можно:

через портал электронного правительства е-gov.kz;

через приложения банков второго уровня;

в ЦОНах.

По правилам автомобиль должен быть ввезен в Казахстан до 1 сентября 2022 года, не должен состоять на криминальном учете, должен быть снят с учета по месту прежней регистрации в другом государстве. Также автомобиль, ввезенный из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, должен пройти таможенную очистку.

По прогнозам в рамках акции в Костанайской области на учет будет поставлено более 3 тыс. автомобилей.

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