Правила легализации иностранных автомобилей, ввезенных в Казахстан до 1 сентября 2022 года, были подписаны в правительстве 11 января. Они вступят в силу 23 января и будут действовать до 1 июля 2023 года.

Фото из архива "НГ"

На вопросы автовладельцев и журналистов сегодня, 12 января, отвечали на брифинге в столичной Службе центральных коммуникаций.

Владельцы иномарок должны быть готовы, что заявленное транспортное средство пройдет проверку в базе угнанных и похищенных машин, а также на таможенную очистку. Полиция проверяет транспорт по автоматизированным базам, в том числе Интерпола и СНГ.

Заявление на регистрацию можно подать на портале электронного правительства, либо лично в спецЦОН. Нужно приложить документ, удостоверяющий личность, паспорт транспортного средства (либо свидетельство о регистрации) и документ, подтверждающий право собственности.

В случае обращения через портал после проверки транспортного средства по информационным базам владелец получит уведомление (в виде SMS, либо сообщением в личный кабинет на egov.kz) с приглашением в специализированный ЦОН для сверки номерных агрегатов. Эту процедуру можно сделать в день подачи заявления, отметили в МВД, если вы лично обратились в специализированный ЦОН. Сверка проводится экспертом-криминалистом.

После положительного заключения в органах внутренних дел о результатах проверки владелец может оплатить первичный сбор в размере 200 000 тенге, госпошлину за техпаспорт (4 313 тенге) и госномер (9 660 тенге). Ему выдадут паспорт о регистрации ТС и автомобильный госномер.

- Не спешите платить деньги, - обратился к казахстанцам на брифинге заместитель министра внутренних дел Игорь ЛЕПЕХА, - дайте нам возможность проверить. Потому что могут возникнуть казусы - когда вы оплатите в бюджет, а машина окажется с нарушением.

Легализовать можно легковые автомобили, малые и средние автобусы с полной массой до 5 т, небольшие грузовые автомобили с массой до 3,5 т, в том числе, транспорт с правосторонним расположением органов управления.

Автомобили, которые не пройдут легализацию, будут считаться незаконно находящимися на территории страны со всеми вытекающими правовыми последствиями.

ТС, ввезенные после 1 сентября 2022 года, должны быть зарегистрированы в общем порядке. В Административном кодексе предусмотрена ответственность за управление транспортным средством, незарегистрированным в установленном порядке, в виде штрафа 10 МРП, в случае повторного нарушения - 20 МРП, либо лишения права управления ТС на один год.

Прокомментировали в МВД и вопросы о запрете автострахования для казахстанцев - владельцев иностранных автомобилей. Сегодня, 12 января, эти поправки вступили в силу.

Граждане не смогут вновь оформить полис автострахования на транспорт, кторый был ввезен в Казахстан после 1 сентября 2022 года, однако прежний полис будет действовать до окончания акции - до 1 июля 2023 года.

- Кто, условно, оформил полис автострахования в сентябре, действовать он будет в течение года, - пояснил Игорь Лепеха. - При этом у владельцев будет выбор: пройти регистрацию транспортного средства на общих основаниях и в дальнейшем использовать автомобиль на территории страны, либо вывести его в страну учета.

Владельцы, чей транспорт не прошел легализацию, не смогут оформить полис автострахования, потому что такие автомобили не должны эксплуатироваться на дорогах страны. Согласно КоАП РК, в случае незаключения договора обязательного страхования для физического лица предусмотрен штраф в размере почти 35 000 тенге.

Данные меры, отметили в министерстве, приняты в том числе для борьбы с незаконным ввозом транспортных средств.

- У полиции есть право выдворить авто на штраф-стоянку, - обозначил на брифинге представитель МВД.

В завершение Игорь Лепеха дал совет владельцам российских автомобилей:



- В России есть такой механизм - когда россиянин может сам, без наличия транспорта, прийти и снять его с учета.

Многие казахстанцы, по его словам, так и поступили.