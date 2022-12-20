В ДП Костанайской области рассказали о предстоящей разовой регистрации иностранных автомобилей. Провести эту акцию поручил президент. Проект документа, где обозначен порядок проведения легализации транспортных средств, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года и не прошедших госрегистрацию в соответствии с законодательством, можно обсудить на сайте МВД РК.





Корреспондент «НГ» уточнила, что делать владельцам автомобилей с желтыми номерами. В департаменте полиции не дали точной инструкции (так как постановление еще не принято), но предположили, что транспортное средство прежде нужно будет снять с учета в той стране, где прошла первичная регистрация. И только после этого будет возможность легализовать автомобиль в Казахстане.

- Владелец автомобиля с временной регистрацией должен обратиться в ЦОН, забрать свои предыдущие номера, снять с учета в Армении, - разъяснил начальник процессингового центра ДП Костанайской области Ерлан КАЗБЕКОВ. - Думаю, что все зависит от законодательства Армении. Если нужен будет осмотр, тогда транспорт нужно будет вывозить в эту страну.



Разовая регистрация начнется после введения в действие всех законодательных изменений и принятия кабмином постановления. Налоговые поправки уже ввели, госпошлина составит около 200 тыс. тенге.

Владельцы смогут зарегистрировать свои автомобили в течение полугода после начала легализации. В ведомстве считают, что этот срок достаточен для приведения в порядок документов и прохождения регистрации.

Легализовать можно только автомобили, кторые ввезли в Казахстан до 1 сентября 2002 года, прошли таможенную очистку, не числятся в розыске. Важный аспекто - наличие соответствующих законодательству правообладающих документов. Ограничений по возрасту, классу автомобиля и расположению руля нет. При этом технический осмотр никто не отменил, процедура все та же.

Получение госзнака и свидетельства о регистрации транспортного средства дает право гражданину участвовать в дорожном движении на территории РК. В ином случае наступает административная ответственность в виде штрафа в 10 МРП в первый раз, далее 20 МРП и вплоть до лишения водительских прав на срок до одного года.