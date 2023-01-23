На портале eGov.kz и в мобильном приложении электронного правительства запустили сервис по легализации иностранных авто, корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

Новый сервис позволит получить одобрение на легализацию транспортного средства с иностранными номерными знаками. Он доступен для физических лиц с 23 января по 1 июля 2023 года.

Новый сервис предназначен только для подачи электронного заявления. По заявлению будет осуществлена проверка транспортных средств с категорией B (легковые автомобили) и D1 (микроавтобусы) на соответствие следующим требованиям:

воз транспортного средства до 1 сентября 2022 года;

отсутствие криминальных признаков на транспортное средство;

наличие таможенной очистки.

Новый сервис на портале электронного правительства можно найти на главной странице в разделе "Сервисы" и в разделе "Транспорт и коммуникации" - "Автомобильный транспорт". Аналогичный сервис также доступен в мобильном приложении eGov Mobile в разделе "Вождение и транспорт".

"Владельцам авто необходимо сначала подать заявление на портале eGov.kz, после обратиться в СпецЦОН для проверки автомобиля, прохождения регистрации транспортного средства, оплаты регистрационного сбора и получения госномера",- отметил Председатель Правления АО "Национальные информационные технологии" Ростислав Коняшкин.

Для подачи электронного заявления на портале eGov.kz необходимо:

иметь постоянную регистрацию по месту жительства;

наличие гражданства Республики Казахстан;

наличие регистрации в базе мобильных граждан (БМГ);

заполнить все необходимые сведения о предыдущем владельце авто и транспортном средстве;

направить запрос на проверку;

забронировать электронную очередь в СпецЦОН для прохождения осмотра транспортного средства.

Результат по услуге можно получить в течении 15 минут в личном кабинете eGov.kz в форме уведомления об одобрении на легализацию транспортного средства.

После получения уведомления, владельцу авто необходимо предоставить транспортное средство в пункты осмотра при спецЦОН для проверки автомобиля, прохождения регистрации транспортного средства, оплаты регистрационного сбора в размере 200 тысяч тенге, получения госномера и свидетельства транспортного средства.