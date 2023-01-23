Сервис по легализации иностранных авто запустили на eGov.kz
На портале eGov.kz и в мобильном приложении электронного правительства запустили сервис по легализации иностранных авто, корреспондент Tengrinews.kz.
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Новый сервис позволит получить одобрение на легализацию транспортного средства с иностранными номерными знаками. Он доступен для физических лиц с 23 января по 1 июля 2023 года.
Новый сервис предназначен только для подачи электронного заявления. По заявлению будет осуществлена проверка транспортных средств с категорией B (легковые автомобили) и D1 (микроавтобусы) на соответствие следующим требованиям:
- воз транспортного средства до 1 сентября 2022 года;
- отсутствие криминальных признаков на транспортное средство;
- наличие таможенной очистки.
Новый сервис на портале электронного правительства можно найти на главной странице в разделе "Сервисы" и в разделе "Транспорт и коммуникации" - "Автомобильный транспорт". Аналогичный сервис также доступен в мобильном приложении eGov Mobile в разделе "Вождение и транспорт".
"Владельцам авто необходимо сначала подать заявление на портале eGov.kz, после обратиться в СпецЦОН для проверки автомобиля, прохождения регистрации транспортного средства, оплаты регистрационного сбора и получения госномера",- отметил Председатель Правления АО "Национальные информационные технологии" Ростислав Коняшкин.
Для подачи электронного заявления на портале eGov.kz необходимо:
- иметь постоянную регистрацию по месту жительства;
- наличие гражданства Республики Казахстан;
- наличие регистрации в базе мобильных граждан (БМГ);
- заполнить все необходимые сведения о предыдущем владельце авто и транспортном средстве;
- направить запрос на проверку;
- забронировать электронную очередь в СпецЦОН для прохождения осмотра транспортного средства.
Результат по услуге можно получить в течении 15 минут в личном кабинете eGov.kz в форме уведомления об одобрении на легализацию транспортного средства.
После получения уведомления, владельцу авто необходимо предоставить транспортное средство в пункты осмотра при спецЦОН для проверки автомобиля, прохождения регистрации транспортного средства, оплаты регистрационного сбора в размере 200 тысяч тенге, получения госномера и свидетельства транспортного средства.
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