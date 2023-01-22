"НГ" провела традиционный срез на открытость госслужащих Костанайской области. На этот раз новый аким региона Кумар Аксакалов побил рекорды по закрытости, ответив только на один вопрос и не назвав ни размера своей зарплаты, ни условий проживания. Так же отреагировали его заместители и ряд других чиновников.

Мы попросили прокомментировать эту ситуацию юриста общественного фонда "Адил соз" Сергея УТКИНА.

Сергей Уткин /Фото с сайта ratel.kz

- Согласно п.п. 4 ст. 4 Бюджетного кодекса, транспарентность является одним из основополагающих принципов бюджетной системы Республики Казахстан, - пояснил он. - Следовательно информация обо всех расходах государственного бюджета (кроме информации, составляющей охраняемую законом тайну) является открытой и должна предоставляться по запросам журналистов. Закон "О персональных данных и их защите" не относит расходы на выплату заработной платы лицам, содержащимся за счет государственного бюджета, к персональным данным ограниченного доступа. Аналогичные нормы отсутствуют в Трудовом кодексе, Законе "О государственной службе Республики Казахстан", Конституционном законе "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан". Должностное лицо, отказывая в предоставлении указанной информации журналисту, обязано сослаться на конкретную правовую норму, предусматривающую отнесение указанной информации к информации ограниченного доступа. В противном случае отказ в предоставлении информации неправомерен.

Ответим, что на конкретную норму законодательства ни один из отказавшихся отвечать не сослался, спрятавшись за размытыми формулировками. На что госслужащие, содержащиеся за счет бюджета, не имеют права.